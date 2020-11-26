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هزة أرضية بقوة 4ر3 درجة بولاية المدية

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 19:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
هزة أرضية بقوة 4ر3 درجة بولاية المدية

الجزائر- وقعت هزة أرضية, قوتها 4ر3 درجة  على مقياس ريشتر, مساء يوم الخميس , في حدود الساعة السادسة و28 دقيقة مساءا بولاية المدية, حسب ما أفاد به بيان لمركز الابحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة "حدد على بعد 3 كلم شمال-غرب  تمزقيدة بولاية المدية.

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هزة أرضية بقوة 4ر3 درجة بولاية المدية
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 19:35     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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