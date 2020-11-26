هزة أرضية بقوة 4ر3 درجة بولاية المدية

وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة "حدد على بعد 3 كلم شمال-غرب تمزقيدة بولاية المدية.
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر- وقعت هزة أرضية, قوتها 4ر3 درجة على مقياس ريشتر, مساء يوم الخميس , في حدود الساعة السادسة و28 دقيقة مساءا بولاية المدية, حسب ما أفاد به بيان لمركز الابحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء.
وأوضح ذات المصدر أن مركز الهزة "حدد على بعد 3 كلم شمال-غرب تمزقيدة بولاية المدية.
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