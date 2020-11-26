معسكر: إحياء الذكرى 188 لمبايعة الأمير عبد القادر

وقد نظمت بالمناسبة زيارة لدار قيادة الأمير عبد القادر ومحكمته بوسط مدينة معسكر, فضلا عن موقع شجرة الدردارة ببلدية غريس الذي شهد مبايعة قبائل ناحية معسكر للأمير عبد القادر على الجهاد لتحرير الوطن من الاستعمار.

كما تم زيارة لموقع زمالة الأمير عبد القادر ببلدية سيدي قادة و هو الموقع الذي شهد عملية تهيئة واسعة لتحويله إلى مقصد تاريخي و ثقافي.

ومن جهة ثانية, أشرفت السلطات الولائية على وضع حيز الخدمة شبكة الغاز الطبيعي لصالح 178 عائلة بقرية سيدي محي الدين, التي تحمل اسم والد الأمير عبد القادر (بلدية سيدي قادة) عبر مشروع ممول من صندوق الضمان و التضامن للجماعات المحلية بغلاف مالي بقيمة 2ر3 مليون دج.

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وتم بنفس المناسبة بالبلدية المذكورة وضع حيز الخدمة الطريق البلدي الجديد الذي يربط الطريق الولائي رقم 35 بدوار أولاد التامي والممتد على طول 4 كلم وكلف إنجازه, حسب الشروحات المقدمة, للسلطات الولائية مبلغ 24 مليون دج.

كما قام والي معسكر, عبد الخالق صيودة, في إطار إحياء هذه الذكرى التاريخية, بتسليم ثلاث سيارات إسعاف مجهزة لصالح مستشفيات تيغنيف و سيق و معسكر وهي السيارات التي تم إقتناؤها من ميزانية الولاية.

يذكر أن الأمير عبد القادر تلقى يوم 27 نوفمبر 1832 مبايعة قبائل معسكر على الجهاد ضد المستعمر الفرنسي وتبعتها مبايعة ثانية شهر فبراير من سنة 1833 بمسجد سيدي حسان بمدينة معسكر, حضرها ممثلو قبائل الجهة الغربية من الوطن إضافة إلى علماء و أعيان الجهة.