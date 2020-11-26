السكن الترقوي المدعم : الإعلان عن قوائم المستفيدين في مارس

الجزائر - سيتم الاعلان عن القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الترقوي المدعم (LPA) عبر بلديات ولاية الجزائر شهر مارس المقبل, حسبما كشف عنه يوم الخميس, لـ(واج), والي العاصمة السيد يوسف شرفة.

وأفاد السيد شرفة, على هامش اطلاق الانجاز بآخر حصة سكنية في اطار برنامج البيع بالإيجار "عدل 2" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله, أن حصة السكن الترقوي المدعم البالغة 10.300 وحدة سكنية سيتم توزيعها على بلديات الولاية خلال الثلاثي الأول من 2021.

وحسب نفس المسؤول فإن توزيع الحصص على البلديات سيتم حسب النسبة المئوية لمجموع المكتتبين في هذه الصيغة في كل بلدية, مشيرا إلى أن كل بلدية ستحصل على حصتها بداية 2021 ما يسمح لها بإعداد القوائم قبل انتهاء الثلاثي.

وحسب السيد شرفة فإنه من بين 262 ألف مسجل في هذه الصيغة عبر الموقع الالكتروني , تم خلال المرحلة الأولى استبعاد أكثر من 80 ألف مسجل من المكتتبين الذين لم تتوفر فيهم الشروط للحصول على السكن بسب ازدواجية الاقامة ومن مالكي ممتلكات عقارية في ولايات أخرى مما أسفر عن قائمة نهائية تتضمن 180 ألف مكتتب في هذه الصيغة.

وفي رده على سؤال حول مصير المواطنين المسجلين ضمن صيغة السكن التساهمي خاصة وأن برامج دواوين الترقية والتسيير العقاري الجاري انجازها تخص المواطنين المسجلين الى غاية 2010, قال السيد شرفة أنه سيتم الاخذ في الاعتبار هذه الفئة شريطة أن تكون مسجلة الكترونيا ضمن قوائم السكن الترقوي المدعم.

وحسب السيد شرفة فقد تم ايقاف العمل بهذه الصيغة, والانتقال للعمل بصيغة السكن الترقوي المدعم الجديدة مؤكدا أنه " سيتم الاخذ في الاعتبار طالبي السكن التساهمي الذي سجلوا انفسهم عبر الموقع الالكتروني ضمن صيغة السكن الترقوي المدعم".