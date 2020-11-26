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ميلة: إخماد حريق نشب في مصنع نسيج بشلغوم العيد

  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 10:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات

ميلة - تمكن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشلغوم العيد (ميلة) من إخماد حريق نشب بمصنع خاص للنسيج بالمنطقة الصناعية لذات الجماعة المحلية, حسبما علم اليوم الخميس من مصالح المديرية المحلية لذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر بأن التدخل لإخماد الحريق الذي نشب صبيحة اليوم تم في حدود الساعة 07سا و35 د. وقد سجل احتراق جزئي ل4 آلات نسيج كهربائية فيما تم إنقاذ مستودعين ومصنع النسيج.

من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحريق.

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ميلة: إخماد حريق نشب في مصنع نسيج بشلغوم العيد
  أدرج يـوم : الخميس, 26 تشرين2/نوفمبر 2020 10:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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