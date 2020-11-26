ميلة: إخماد حريق نشب في مصنع نسيج بشلغوم العيد

وأوضح ذات المصدر بأن التدخل لإخماد الحريق الذي نشب صبيحة اليوم تم في حدود الساعة 07سا و35 د. وقد سجل احتراق جزئي ل4 آلات نسيج كهربائية فيما تم إنقاذ مستودعين ومصنع النسيج.
من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحريق.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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ميلة - تمكن عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشلغوم العيد (ميلة) من إخماد حريق نشب بمصنع خاص للنسيج بالمنطقة الصناعية لذات الجماعة المحلية, حسبما علم اليوم الخميس من مصالح المديرية المحلية لذات السلك النظامي.
وأوضح ذات المصدر بأن التدخل لإخماد الحريق الذي نشب صبيحة اليوم تم في حدود الساعة 07سا و35 د. وقد سجل احتراق جزئي ل4 آلات نسيج كهربائية فيما تم إنقاذ مستودعين ومصنع النسيج.
من جهتها فتحت الجهات الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الحريق.