وزير الداخلية يؤكد على ضرورة "تقديم خدمة نوعية للمواطن"

سكيكدة - أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية, كمال بلجود, يوم الأربعاء من سكيكدة على ضرورة السهر على تقديم خدمة نوعية للمواطن.

و أكد السيد بلجود خلال اجتماع جمعه بمسؤولي الجهاز التنفيذي لولاية سكيكدة عقب زيارته الميدانية للولاية المندرجة في إطار الاطلاع على مخلفات الهزة الأرضية التي سجلت يوم الأحد المنصرم على "أهمية التقرب أكثر من المواطنين و الإصغاء إلى انشغالاتهم".

و صرح الوزير بأنه بعد استماعه لشكاوى المواطنين خلال هذه الزيارة الميدانية "اطلع على عدة مشاكل يعاني منها مواطنو هذه الولاية لاسيما مشكل السكن و كذا انشغالاتهم المتعلقة بنقص استقبالهم من طرف السلطات العمومية و التكفل باحتياجاتهم ".

و أوضح الوزير في هذا الصدد بأنه "سينقل انشغالات المواطنين المتعلقة بالسكن لوزير القطاع ", معتبرا ولاية سكيكدة "ولاية كبيرة تجدر العناية بها أكثر في هذا المجال".

و ذكر السيد بلجود بأن "الدولة توفر كل الدعم اللازم بالاعتماد على الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات المواطن في جميع المجالات, داعية الى ضرورة " إيصال المعلومة للسلطات العليا في وقتها و بصورة دقيقة".

و حث بالمناسبة على تنسيق الجهود بين جميع الفاعلين ضمن الجهاز التنفيذي و مختلف القطاعات من أجل الاستجابة لانشغالات المواطنين و التكفل بها في أقرب الآجال و السهر على تقديم خدمة نوعية ترقى إلى تطلعات المواطن.

و كان السيد بلجود قد أكد في مستهل زيارته لولاية سكيكدة لدى وقوفه على الوضعية ببلدية عين بوزيان المصنفة الأكثر تضررا إثر الزلزال الذي ضرب الولاية يوم الأحد المنصرم استعداد الدولة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة للتكفل بالمواطنين المتضررين.

و بشأن الوضعية الوبائية بالبلاد أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بأنها "لا تستدعي توقيف الدراسة حاليا".