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الأغواط : إعداد برنامج لتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار تحسبا لفصل الشتاء

  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 83 مرات

الأغواط - أعدت وحدة الديوان الوطني للتطهير بولاية الأغواط برنامجا يستهدف تنظيف شبكات صرف مياه الأمطار تحسبا لحلول فصل الشتاء، حسبما أفاد به يوم الأربعاء مسؤولو هذه المؤسسة.

ويتوخى من هذا البرنامج تنظيف وصيانة واسعة للمشاعب وبالوعات صرف مياه الأمطار وكذا النقاط السوداء عبر مختلف الأحياء المتواجدة بإقليم اختصاص الوحدة بكل من بلديات الأغواط وآفلو وعين ماضي وحاسي الرمل، حيث سخرت 15 فرقة مجهزة بمختلف الوسائل، مثلما أوضح لوأج مسؤول الاتصال بذات الوحدة.

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وسجل ما مجموعه 1.372 تدخل مع صيانة 3.881 مشعب، وتنظيف 3.180 بالوعة لصرف مياه الأمطار، وذلك في إطار الجهود المضاعفة التي تبذلها الوحدة خلال فصل الخريف الحالي، كما أضاف السيد بشير رميتة.

وأشار أن الوحدة قامت برفع 386 متر مكعب من الفضلات وهو–حسبه حجم "غير مسبوق"، والتي كانت متراكمة في قنوات الصرف الصحي، مما يتسبب في انسدادها وما ينجر عن ذلك من تراكم للمياه وغلق الطرقات.

وبالمناسبة أوضح السيد رميتة أن الوحدة ساهمت منذ بداية الأزمة الصحية الاستثنائية الناجمة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) في عمليات تعقيم شملت الشوارع والطرقات وكذا المؤسسات، والتي لا زالت متواصلة بتعقيم المدارس والمنشآت التربوية بعد انتهاء فترة الدوام الدراسي.

آخر تعديل على الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 19:32
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الأغواط : إعداد برنامج لتنظيف شبكات صرف مياه الأمطار تحسبا لفصل الشتاء
  أدرج يـوم : الأربعاء, 25 تشرين2/نوفمبر 2020 16:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 83 مرة   شارك

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