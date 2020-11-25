تيسمسيلت : العثور على غزالين نادرين

وأوضح رئيس مصلحة حماية النباتات والحيوانات عمر ولد عمارة لوأج بأنه تم العثور مساء أمس الثلاثاء على غزال أطلسي (أنثى) نافق وآخر(غزال ذكر) عالق في سياج على مستوى منطقة نائية ببلدية عماري ليتدخل أعوان الغابات رفقة عناصر الحماية المدنية لإنقاذه.
وأضاف بأنه تم نقل الغزالين إلى دار الحظيرة الوطنية للأرز ببلدية ثنية الحد حيث يتم التكفل بعلاج الغزال المصاب فيما سيتم تحنيط الغزال النافق وذلك ليكون محل بحث بذات الهيئة.
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وذكر السيد ولد عمارة بأن أماكن تواجد قطعان الغزلان بالولاية تم تحديدها خاصة ببلديات العيون وأولاد بسام وعماري والمعاصم.