تصدير 41 ألف طنا من الكلنكر نحو جزيرة هايتي وجمهورية الدومينيكان انطلاقا من ميناء عنابة

عنابة - شرعت شركة الإسمنت بحجار السود (سكيكدة) التابعة لمجمع إسمنت الجزائر "جيكا" يوم الثلاثاء في عملية تصدير 41 ألف طن من مادة الكلنكر نحو جزيرة هايتي وجمهورية الدومينيكان انطلاقا من ميناء عنابة.

وأوضح الرئيس المدير العام لهذه الشركة, يوسف مرابط, في تصريح لـ/وأج/ على هامش انطلاق العملية, بأنه "بهذه الشحنة من الكلنكر الذي يعد مكونا أساسيا لصناعة الإسمنت, تسجل شركة الإسمنت لحجار السود بسكيكدة ثاني عملية تصدير بعد تلك التي تمت خلال السنة المنصرمة 2019 والتي تضمنت تصدير 60 ألف طن من الكلنكر نحو كوت ديفوار".

وتتوقع شركة الإسمنت بحجار السود, التي تتوفر على خطين للإنتاج بطاقة تعاقدية إجمالية تقدر ب 900 ألف طن من الإسمنت, ترقية صادراتها من الكلنكر خاصة وأن الطلب على هذه المادة المسجل للسنة المقبلة 2021 يتعدى ال 200 ألف طن, حسب ما أردفه ذات المسؤول.

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واستنادا للمدير العام لميناء عنابة, محمد خير الدين بومنجل, فإنه "لمرافقة عمليات التصدير بخدمات ذات جودة على مستوى الميناء, تم اتخاد كافة الترتيبات التنظيمية لتسهيل عمليات الشحن", كاشفا بالمناسبة بأن ميناء عنابة سيتدعم في غضون الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2021 بتجهيزات ومعدات هامة للشحن من بينها تجهيز خاص بالشحن "شيبليدر" بطاقة 1800 طن في الساعة.

وتقدر الطاقات الإنتاجية لشركة الإسمنت بحجار السود, التي دخلت حيز الخدمة سنة 1973, بـ 900 ألف طن سنويا قابلة للتطوير خاصة وأن الشركة تتوفر على عدة مقومات تأهلها لتطوير نشاطها وصادراتها من بينها المخزون المنجمي الهام ذو النوعية الجيدة والقابل للاستغلال بالإضافة إلى الموقع الجغرافي الاستراتيجي للشركة وقربها من ميناءي سكيكدة وعنابة, وفق ما تمت الإشارة إليه.

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ومن خلال تكثيف عمليات التصدير وتنويع الوجهات نحو أسواق أفريقيا وأمريكا اللاتينية, يساهم مجمع إسمنت الجزائر " جيكا " من خلال فروعه الإنتاجية في تنويع الصادرات خارج المحروقات حيث قفز إنتاج المجمع من أكثر من 270 ألف طن من الإسمنت سنة 2018 إلى ما يتجاوز ال 500 ألف طن من الإسمنت سنة 2019 .

وسجل المجمع خلال السنتين الأخيرتين عمليات تصدير نحو كل من كوت ديفوار وغامبيا وغانا والسنغال والكاميرون وغينيا و موريتانيا.