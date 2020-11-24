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كوفيد19: جملة من الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية للفيروس بتيبازة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 14:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرات
كوفيد19: جملة من الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية للفيروس بتيبازة

تيبازة- إتخذت مديرية الصحة بتيبازة جملة من التدابير لمواجهة الموجة الثانية من تفشي وباء كوفيد19 بالولاية, حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء المسؤول المحلي للقطاع.

وكشف السيد محمد بورحلة في تصريح ل/وأج, أن مصالحه اتخذت جملة من التدابير والمبادرات المحلية بالتنسيق مع مصالح الولاية لمواجهة تفشي وباء كورونا الذي يشهد منحى تصاعديا حاليا, أبرزها رفع قدرات المؤسسات الاستشفائية من حيث الأسرة و إقتناء خزان الأكسجين السائل بسعة 5000 لتر.

ويتعلق الأمر, حسب السيد بورحلة, باقتناء خزان أكسجين بسعة 5000 لتر لفائدة مستشفى تقزايت عبد القادر, المؤسسة المرجعية للتكفل بحالات كورونا, ما سمح برفع قدرات الولاية إلى 50 ألف لتر من هذه المادة الحيوية موزعة عبر المؤسسات الاستشفائية للولاية, مشددا على أن "مشكل ندرة الأكسجين غير مطروح بتاتا بتيبازة".

كما تم افتتاح وحدة جديدة للتكفل بالمصابين بوباء كورونا بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بأقصى غرب الولاية, دائرة الداموس, يضيف ذات المسؤول.

وأشار بورحلة إلى أن عدد وحدات كوفيد-19 ارتفع إلى خمسة مصالح بكل من القليعة وتيبازة والناظور وسيدي غيلاس إلى جانب وحدة الداموس المستحدثة مؤخرا.

كما كشف المسؤول عن رفع قدرات المؤسسات الاستشفائية من 238 إلى 438 سرير قابلة للارتفاع إلى 600 سرير في حال تسجيل ضرورة. فيما تم رفع عدد أسرة الانعاش من 28 إلى 50 سرير.

وبهدف تخفيف الضغط على الطواقم الطبية المجندة منذ شهر مارس الماضي للتكفل بالحالات الايجابية, تم توظيف 120 عون شبه طبي من خريجي مدارس التكوين للشبه الطبي.

وإلى جانب التوظيف, تم تجنيد 140 طبيب يعملون بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية لضمان المناوبة بوحدات كوفيد-19 الخمسة المذكورة سابقا, منهم 40 طبيبا أخصائيا و100 طبيب عام.

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وبالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية, بادرت مصالح مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بدء من شهر سبتمبر الماضي إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطباء العامون تسمح لهم بإجراء تشخيص دون خطأ بالنسبة للحالات التي لها أعراض كوفيد-19 والحالات المصابة بالزكام الموسمي, يضيف السيد بورحلة.

كما تقرر --يتابع مدير الصحة-- في إطار المبادرات المحلية بالتنسيق مع مصالح الولاية وكذا المجلس العلمي الطبي, تكليف طبيب يعنى بمتابعة تطورات الوضع وتنسيق جهود وحدات كوفيد-19 وكذا متابعة حالات الاستشفاء المنزلي يوميا.

وفي سياق المبادرات المحلية, كشف المسؤول عن إعطاء القبول المبدئي لطلب تقدم به مخبر خاص وهذا من أجل الشروع في إجراء التحاليل المخبرية حول كورونا, وهو أول مخبر تقدم بالطلب, داعيا المخابر بالولاية إلى التقدم من مصالحه للحصول على رخصة إجراء التحاليل, مبرزا أنه يشترط الموافقة النهائية من قبل معهد "باستور" الجزائر.

وبخصوص التحقيقات الوبائية وإستعمال تطبيق ذكي يسمح بتعقب الحالات الإيجابية ومسارها, كشف المسؤول عن إجراء أزيد من 4.000 تحقيق, أي بمعدل 50 تحقيق يوميا منذ شهر جويلية الماضي, وهو الاجراء الذي سمح في عديد من المرات من محاصرة تفشي الوباء.

وتنشر يوميا الصفحة الرسمية لمديرية الصحة عبر الفضاء الازرق تطورات الوضع الوبائي, آخرها يوم أمس أين أعلنت عن إكتشاف حالات جديدة مشبوهة بالعديد من البلديات التي سجلت ارتفاعا في الحالات, أغلبها ببلديات الجهة الشرقية مقارنة بالمناطق الوسطى والغربية.

ويتعلق الأمر ببلديات بواسماعيل والقليعة وفوكة ودواودة وعين تاقورايت والشعيبة فيما سجل اكتشاف حالات بأربع بلديات وسطى (البلديات وحجوط وتيبازة وأحمر العين وسيدي راشد) إلى جانب شرشال والداموس بالجهة الغربية للولاية.

وفي هذا الصدد, شدد السيد محمد بورحلة على تفادي التراخي واللامبالاة والاستهزاء في إرتداء الكمامة واستعمال المعقم, داعيا إلى المزيد من اليقظة والالتزام بالتدابير الوقائية على اعتبار أنها السبيل الأنجع لمواجهة الوباء.

آخر تعديل على الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 15:13
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كوفيد19: جملة من الإجراءات لمواجهة الموجة الثانية للفيروس بتيبازة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 24 تشرين2/نوفمبر 2020 14:48     الفئـة : جهـوي     قراءة : 3 مرة   شارك

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