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جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 19:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات
جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة

جيجل- أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية لجن جن (جيجل) عبد السلام بواب اليوم الاثنين أنه تم تصدير نحو 2 مليون طن من الإسمنت من نوع الكلينكر منذ مطلع السنة الجارية (2020) إلى عدة دول و ذلك عبر هذا المرفأ.

وأوضح ذات المسؤول في تصريح ل/وأج أن ميناء جن جن عرف في الفترة الممتدة من يناير إلى غاية نوفمبر الجاري تصدير نحو 2 مليون طن من الإسمنت (كلينكر) من طرف مختلف المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج الإسمنت عبر الوطن.

وقد أرجع الرئيس المدير العام للمؤسسة المينائية ارتفاع حجم تصدير مادة الكلينكر إلى دخول أحد المتعاملين إلى أسواق جديدة بأمريكا اللاتينية, على غرار البيرو والبرازيل وهايتي وجمهورية الدومينيكان, حيث تم تصدير نحو 300 ألف طن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من السنة الجراية.

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كما أشار السيد بواب إلى أنه من بين 2 مليون طن المصدرة من مادة الكلينكر نحو مختلف دول العالم, يحوز المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر( جيكا) على نسبة 50 بالمائة, أي بـ1 مليون طن, منها 75 بالمائة, أي نحو 750 ألف طن, قامت بتصديرها شركة الإسمنت بعين الكبيرة (سطيف) التابعة لنفس المجمع العمومي.

من جهته, أكد خميسي رحال, المكلف بالإعلام بشركة الإسمنت لعين الكبيرة في اتصال هاتفي مع /وأج أنه تم منذ بداية السنة الجارية إلى غاية نهاية أكتوبر الأخير تصدير 40 ألف طن من الكلينكر نحو الدومينيكان بأمريكا الجنوبية و ذلك في إطار السعي لولوج أسواق جديدة بعدما تم تسويق هذا المنتوج إلى عدة دول أفريقية على غرار السينغال وكوت ديفوار وغينيا وغامبيا, فضلا عن البيرو والبرازيل بأمريكا اللاتينية.

وتوقع السيد رحال أن تصل الكمية المصدرة من طرف شركة الإسمنت لعين الكبيرة إلى غاية نهاية السنة الجارية إلى نحو 800 ألف طن ما يمثل, كما قال, ضعف ما تم تصديره خلال العام 2019.

آخر تعديل على الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 20:00
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جيجل : تصدير نحو 2 مليون طن من الكلينكر من ميناء جن جن منذ بداية السنة
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 19:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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