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الهزة الأرضية بولاية سكيكدة : غلق مؤقت لمتوسطة محمد صبوعة بالحروش

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 19:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرات

سكيكدة - قررت مديرية التربية لولاية سكيكدة الغلق المؤقت لمتوسطة محمد صبوعة ببلدية الحروش بعد الأضرار التي لحقت بها عقب الهزة الأرضية التي ضربت الولاية أمس الأحد, حسب ما علم يوم الاثنين من مدير التربية بالنيابة بلقاسم بن يسري.

وأوضح نفس المسؤول لوأج أن هذا القرار "مؤقت في انتظار التقرير النهائي للهيئة التقنية للبناء التي تقوم حاليا بإجراء خبرة على هذه المتوسطة", مضيفا أنه في حال ما إذا قررت الهيئة التقنية للبناء الغلق الفوري للمؤسسة سيتم تحويل التلاميذ إلى متوسطات أخرى.

و قد خلف الزلزال خسائر مادية بهذه المتوسطة تمثلت في تشققات على الجدران و انهيارات للأسقف ببعض الاقسام حسب المعاينة التي قامت بها مصالح الحماية المدنية عقب الزلزال وهزاته الارتدادية.

وكان مدير التربية بالنيابة رفقة كل من رئيس دائرة الحروش و رئيس المجلس الشعبي البلدي لذات الجماعة المحلية قد تنقلوا إلى عين المكان مباشرة بعد وقوع الزلزال للوقوف على حجم الأضرار المادية, حيث تمت معاينة تشققات و تصدعات في أسقف و جدران الحجرات الدراسية و أيضا مطعم المتوسطة, بالإضافة للجدران الخارجية لهذه المؤسسة التربوية, حسب ما أوضحه السيد بن يسري.

للتذكير, وقعت هزة أرضية بشدة 5,2 درجة بمقياس ريشتر أمس الأحد على الساعة الرابعة و53 دقيقة بولاية سكيكدة, حسب ما أعلن عنه مركز الأبحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء في بيان له.

وأوضح نفس البيان بأن مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش. كما تم تسجيل هزتين ارتداديتين قوتهما 3,9 درجة بمقياس ريشتر على الساعة السادسة و17 دقيقة صباحا وكذا منتصف النهار و 10 دقائق من يوم أمس الأحد حددتا أيضا على بعد 12 كلم جنوب-غرب الحروش.

كما سجلت هزة ارتدادية ثالثة قوتها 3,4 درجة بمقياس ريشتر يوم الاثنين على الساعة 11 و55 دقيقة حدد مركزها على بعد 12 كلم جنوب-غرب الحروش, حسب بيان لذات المركز.

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الهزة الأرضية بولاية سكيكدة : غلق مؤقت لمتوسطة محمد صبوعة بالحروش
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 19:20     الفئـة : جهـوي     قراءة : 2 مرة   شارك

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