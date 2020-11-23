الهزة الأرضية بسكيكدة : خلايا جوارية للتكفل بالمواطنين المتضررين

سكيكدة - قامت مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية سكيكدة بإرسال خلايا جوارية إلى المناطق المتضررة جراء الهزة الأرضية التي وقعت يوم الأحد بولاية سكيكدة, حسبما علم يوم الاثنين من مديرة القطاع بالولاية السيدة سامية جلاب.

وأكدت السيدة جلاب لوأج بأنه تم تخصيص 6 خلايا جوارية مكونة من أطباء وأخصائيين نفسانيين ومختصين اجتماعيين للوقوف على وضعية المواطنين المتضررين بفعل هذا الزلزال ببلديتي الحروش وعين بوزيان المصنفتين "الأكثر تضررا" حيث يتم التكفل بالأشخاص نفسيا واجتماعيا مع التركيز على فئة الأطفال.

كما أفادت ذات المسؤولة بأنه تم تنصيب خلية يقظة على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لاستقبال المكالمات من طرف المواطنين والتكفل بهم في حالة الإصابة بالهلع أو الخوف من تبعات هذه الهزة الأرضية التي تلتها منذ يوم أمس ثلاث هزات ارتدادية.

وأضافت السيدة جلاب بأن الخلايا الجوارية التي تم إرسالها إلى بلديتي الحروش وعين بوزيان تقوم بإحصاء العائلات المعوزة و المتضررة بفعل هذه الظاهرة الطبيعية حيث تم إحصاء لحد الساعة 72 عائلة معوزة في انتظار استكمال القائمة في الساعات المقبلة, مشيرة إلى أنه سيتم التكفل بهذه العائلات خلال اليومين المقبلين من خلال تخصيص مساعدات غذائية لهم.

للتذكير وقعت هزة أرضية بشدة 5,2 درجة بمقياس ريشتر أمس الأحد على الساعة الرابعة و53 دقيقة بولاية سكيكدة حسب ما أعلن عنه مركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في بيان له. وأوضح نفس البيان بأن مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش.

كما تم تسجيل في نفس اليوم هزتين ارتداديتين قوتهما 3,9 درجة بمقياس ريشتر على الساعتين السادسة و17 دقيقة صباحا وكذا منتصف النهار و10 دقائق حددتا أيضا على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش, حسب نفس البيان.

كما سجلت هزة ارتدادية ثالثة قوتها 4ر3 درجة بمقياس ريشتر يوم الاثنين على الساعة 11 و55 دقيقة حدد مركزها على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش, حسب بيان لذات المركز.