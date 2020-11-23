أدرار / دفع إلكتروني : إطلاق حملة تحسيسية عبر المحلات التجارية

وتندرج هذه المبادرة, التي تهدف إلى إبراز الأهمية الاقتصادية والصحية لاستعمال وسائل الدفع الإلكتروني في المعاملات التجارية مع الزبائن, في إطار برنامج تحسيسي لفائدة التجار حول أهمية الاستفادة من مجانية اقتناء أجهزة الدفع الإلكتروني قبل الدخول في مرحلة إلزامية لتوفير هذه الخدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين مع مطلع السنة القادمة, كما أوضح لـ/وأج/ رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة, إسماعيل بن صادق.

ومن جانبه, أشار ممثل الوحدة الولائية لمصالح بريد الجزائر أن المؤسسة تضع هذه الأجهزة في متناول المتعاملين الإقتصاديين لإقتنائها مجانا حتى نهاية السنة الجارية بناء على ملف يقدمه المعنيون .

وترمي هذه العملية إلى تخفيف الإكتظاظ بمكاتب البريد وتجنيب الزبائن خطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) عن طريق تداول النقود إلى جانب تمكين المواطنين من اقتناء مستلزماتهم باستخدام البطاقة البريدية الذهبية, مثلما شرح السيد مغنون مبارك.

وفي السياق ذاته, أعرب رئيس مكتب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بأدرار سرحاني شريف عن استحسانه لهذه المبادرة, التي تحمل أبعادا إيجابية متعددة, مثمنا ضمان مصالح البريد توفير أجهزة الدفع الإلكتروني مجانا في المرحلة الأولى بما يعزز جهود الوقاية من الجائحة.

وبدوره, أشار نائب الأمين العام للتنسيقية الوطنية لحماية المجتمع بأدرار, الدهبي المهدي, أن المشاركة في هذه المبادرة ترمي إلى تحسيس أكبر عدد من التجار و المتعاملين الإقتصاديين عبر الولاية بأهمية الإنخراط في تعميم استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني التي يوفرها بريد الجزائر مجانا نظرا لأهميتها البالغة في التغلب على أخطار التعامل النقدي في ظل جائحة كورونا.

و في الشأن ذاته أبرز عضو جمعية الدفاع عن المستهلك و حماية البيئة, بن بلخير عبد الوهاب, أن نشاط الجمعية يندرج ضمن سلسلة مبادراتها التحسيسية لفائدة المواطن والبيئة والتي كثفتها خلال تفشي فيروس كورونا من خلال التحسيس بمختلف التدابير الكفيلة بالوقاية من هذه الجائحة سيما في مجال التعاملات التجارية بين أصحاب المحلات و الزبائن.