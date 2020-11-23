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معسكر : تكفل مجاني بمرضى القصور الكلوي على مستوى 20 عيادة ومخبر تحاليل

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 15:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرات

معسكر -  أبرمت المندوبية الولائية للفدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي بمعسكر مؤخرا اتفاقيات مع 20 عيادة ومخبر طبي متخصص من القطاع الخاص للتكفل مجانا بمرضى القصور الكلوي على مستوى الولاية, حسبما علم يوم الاثنين لدى المندوب الولائية للفدرالية الدكتورة أمينة بهلول.

وقالت الدكتورة بهلول ل /وأج أن المندوبية الولائية للفدرالية الوطنية لمرضى القصور الكلوي أبرمت مؤخرا اتفاقيات مع عدد من العيادات الطبية الخاصة للتكفل مجانا بهذه الشريحة من المرضى المنخرطين في الفدرالية في مجالات أمراض القلب وأمراض الجهاز الهضمي والطب الداخلي وأمراض النساء والتوليد.

كما تم التعاقد مع عدد من مخابر التحاليل للتكفل بإجراء التحاليل الطبية التي تطلب من هؤلاء المرضى في مختلف المجالات بشكل مجاني, وفق الطبيبة بهلول, الذي أوضح أن ذلك يندرج في إطار مبادرة تضامنية اتجاه هؤلاء المرضى الذين يوجد من بينهم معوزين وأخرين غير قادرين على العمل.

وينتظر توسيع العملية لتشمل عيادات طبية أخرى وفي تخصصات متنوعة بشكل يسمح للمرضى في معظم مناطق الولاية بعدم التنقل بعيدا عن مقرات إقامتهم لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتحضر الفدرالية من جهة ثانية لإبرام اتفاقية مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية معسكر تسمح بنقل مرضى القصور الكلوي مجانا مثلما يجري بعدة ولايات من بينها الجزائر العاصمة, حسبما أشار إليه نفس المصدر.

ويبلغ عدد مرضى القصور الكلوي بولاية معسكر, حسب الدكتورة أمينة بهلول, 530 مريضا يتابعون حصص تصفية الدم ب 5 مراكز عمومية ومركزين خاصين.

آخر تعديل على الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 16:07
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معسكر : تكفل مجاني بمرضى القصور الكلوي على مستوى 20 عيادة ومخبر تحاليل
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 تشرين2/نوفمبر 2020 15:38     الفئـة : جهـوي     قراءة : 5 مرة   شارك

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