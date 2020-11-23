الهزة الأرضية بولاية سكيكدة: تسجيل عدة تشققات و انهيارات بسيطة

سكيكدة - سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة بعد الهزة الأرضية التي وقعت فجر يوم الأحد و التي كانت متبوعة بهزتين ارتداديتين عدة تشققات و انهيارات بسيطة في البنايات و ذلك عقب المعاينات التي قامت بها ذات المصالح، حسب ما علم من المكلفة بالإعلام و الاتصال بالمديرية المحلية لهذا السلك، الملازم أول، إيمان مرواني.

و أوضح نفس المصدر لوأج أن مصالح الحماية المدنية قامت مباشرة بعد وقوع الهزة على الساعة الرابعة و 53 دقيقة بتنصيب خلية أزمة على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية و تكليف الأعوان بعمليات التعرف على الخسائر التي من الممكن أن تكون قد حصلت جراء الهزة بعدد من بلديات الولاية على غرار سكيكدة و الحروش و عين بوزيان و رمضان جمال.

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و أضافت ذات المتحدثة أن الحماية المدنية سجلت ببلدية عين قشرة (غرب سكيكدة) تشققات بمنزل بالمكان المسمى "بحي واد الحيوان" و انهيار آخر مبني من الطوب بمشة "بوالزيتون" ببلدية عين بوزيان، بالإضافة إلى تسجيلها تشققات بغرفة بشارع موسى مصطفى ببلدية رمضان جمال.

كما سجلت تشققات بسقف مقر مركز الهلال الأحمر الجزائري ببلدية بوشطاطة و سقف مطبخ مدرسة قادوش إسماعيل بحي 100 سكن بذات الجماعة المحلية.

كما عاينت وحدات الحماية المدنية بالحروش تصدعات و تشققات على مستوى أقسام دراسية و مرافق عمومية و تشققات على جدران السكنات الوظيفية مع توقيف الدراسة بمتوسطة صبوع محمد و كذا تشققات على الأرضية و السقف و الجدران لجميع المكاتب المتواجدة بالطابق الأرضي لمحكمة الحروش.

و ببلدية سكيكدة، فقد تسببت الهزة الأرضية في انهيار جزئي لشبه سقف بمطبخ على مساحة بحوالي 1 متر مربع بنهج مصطفى فروخي و كذا تشققات على أرضية و جدران بناية مؤسسة الديوان الجهوي للفلاحة.

كما أفادت الملازم أول، مرواني أن وحدات الحماية المدنية ممثلة في فرقة الدعم و التدخل الأولي تتواجد حاليا في حالة تأهب قصوى مع تسخير كل العتاد الضروري في حالة وقوع هزة أخرى محتملة .

للتذكير، وقعت هزة أرضية بشدة 5،2 درجة بمقياس ريشتر اليوم الأحد على الساعة الرابعة و53 دقيقة بولاية سكيكدة، حسب ما أعلن عنه مركز الأبحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء في بيان له . وأوضح نفس البيان بأن مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش.

كما تم تسجيل هزتين ارتداديتين قوتهما 3،9 درجة بمقياس ريشتر على الساعة السادسة و17 دقيقة صباحا و كذا منتصف النهار و 10 دقلئق حددتا أيضا على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش، حسب نفس البيان.