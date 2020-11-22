هطول أمطار غزيرة بشرق البلاد ابتداء من ليلة الأحد

و قد صنفت الولايات المعنية بهذا الانذار في خانة اليقظة البرتقالية و هي سكيكدة و عنابة و سوق اهراس و قالمة و قسنطينة حيث من المتوقع ان يتراوح حجم الأمطار من 20 الى 40 مم و من الممكن ان تبلغ أو تتجاوز 50 مم محليا, حسب ذات النشرية التي تبدأ صلاحيتها من يوم الأحد على الساعة 21:00 الى غاية الاثنين على الساعة 15:00.

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