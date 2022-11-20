سطيف/كوفيد-19: تعقيم 139 مؤسسة تربوية من طرف الكشافة الإسلامية الجزائرية

و أوضح المحافظ الولائي، سهيل بورحلة لوأج بأن هذه العملية التي قام بها 33 فوجا كشفيا يضم ما يزيد عن 530 كشاف و كشافة تندرج في إطار الحملة الوقائية التي تقوم بها المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية بسطيف منذ ظهور الوباء من أجل مواجهة تفشي هذا الفيروس التاجي الجديد و الحفاظ على الصحة العمومية.
كما استفادت هذه المؤسسات التعليمية كذلك من عمليات تنظيف و طلاء بالإضافة إلى عمليات تحسيس واسعة شملت التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة تم خلالها التركيز على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية و الاحترازية اللازمة كالتباعد الجسدي و ارتداء الكمامة و غيرها، وفقا لما أوضحه السيد بورحلة.
و ستتواصل عمليات تعقيم المؤسسات التربوية خلال الأسابيع المقبلة و بشكل دوري في الأطوار التعليمية الثلاثة من أجل استهداف أكبر عدد ممكن منها و ذلك عبر جميع بلديات الولاية.
كما يجري حاليا القيام بعمليات تعقيم و تطهير الأماكن و الفضاءات العمومية و الإدارات و المؤسسات العمومية و الخاصة و أماكن تجمع المواطنين لتحسيس هم بأهمية احترام الإجراءات الوقائية و محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و توزيع الكمامات و المطويات التوعوية و غيرها.
للاشارة، فقد أطلقت المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية بسطيف شهر أبريل الفارط قافلة تضامنية بعنوان " قافلة الحياة1" لدعم و تعزيز الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .
و أكد السيد بورحلة بأن 60 فوجا كشفيا قد شارك في هذه القافلة التي انطلقت من أمام مقر الولاية و بتنظيم حملة تعقيم و تطهير واسعة استهدفت عديد المديريات الولائية و مختلف الإدارات و المراكز العمومية إلى جانب الهياكل الصحية على غرار المركز الاستشفائي الجامعي "محمد عبد النور سعادنة" و الدرك والأمن الوطنيين و الحماية المدنية و غيرها و ذلك عبر جميع البلديات.