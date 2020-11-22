الهزة الأرضية بسكيكدة : عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة

سكيكدة - أكد مدير الحماية المدنية بسكيكدة العقيد إبراهيم محمدي بأن الولاية لم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية كبيرة عقب الهزات الأرضية الثلاث التي شهدتها الولاية منذ فجر يوم الأحد و التي حدد مركزها ب 12 كلم جنوب غرب بلدية الحروش.

وفي تصريح لوأج, أفاد ذات المسؤول بأن مصالحه لم تسجل أي خسائر بشرية في حين تم تسجيل بعض التشققات على مجموعة من المنازل و البنايات القديمة ببلديتي الحروش و عين بوزيان و كذا انهيارات صغيرة لسقف على مستوى مستشفى الحروش و كذا تشققات و انهيار أسقف بمتوسطتين بذات البلدية.

كما أضاف بأن لجنة تقنية تعمل حاليا و منذ الساعات الأولى عقب وقوع أول هزة عند الساعة الرابعة و 53 دقيقة من فجر اليوم, على إحصاء المنازل المتضررة جراء هذا الزلزال.

كما أكد العقيد محمدي أنه فور وقوع الزلزال تم تنصيب خلية أزمة على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية حيث تم تشكيل فرق توجهت على الفور إلى منطقة عين بوزيان في عمليات استطلاع و تعرف و التي لا تزال لحد الساعة في عين المكان تحسبا لأي طارىء.

من جهتها, أفادت المديرية العامة للحماية المدنية في بيان لها أنه "على إثر الهزة المسجلة في ولاية قسنطينة و التي أحس بها أيضا سكان ولايات قسنطينة و جيجل و قالمة لا تزال عمليات الاستطلاع متواصلة من طرف فرق التدخل المتخصصة" موضحة بأنه "لم تسجل أي خسائر بشرية إلا بعض حالات الهلع التي تتكفل بها مصالح الحماية المدنية".

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للتذكير, وقعت هزة أرضية قوتها 2ر5 درجة بمقياس ريشتر اليوم الأحد على الساعة 04 و53 د بولاية سكيكدة حسب ما أعلن عنه مركز الابحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء في بيان له.

وأوضح نفس البيان بأن مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش (ولاية سكيكدة).

كما تم تسجيل هزتين ارتداديتين قوتهما 9ر3 درجة بمقياس ريشتر على الساعتين 06 و17 د و كذا منتصف النهار و 10د حددتا أيضا على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش حسب نفس البيان.