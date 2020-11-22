إيليزي/تنمية محلية : إطلاق عدة مشاريع بالمقاطعة الإدارية الدبداب الحدودية

إيليزي - أطلقت عدة مشاريع تنموية في شتى القطاعات الحيوية بالمقاطعة الإدارية الدبداب (540 كلم أقصى شمال ولاية إيليزي) والتي من شأنها تحسين الإطار المعيشي لساكنة هذه المنطقة الحدودية, كما استفيد يوم الأحد لدى مصالح الولاية.

ومن بين تلك العمليات التنموية التي أعطى إشارة انطلاق ورشاتها مؤخرا والي الولاية, مصطفى أغامير, مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 1000 متر مكعب بالمنطقة الحضرية الجديدة بالدبداب والذي سيضمن تحسين خدمة التموين بالمياه الصالحة للشرب و إنجاز وتجهيز بئر عميق بالفرع البلدي تمروالين (70 كلم من مقر بلدية الدبداب), وفق ذات المصدر.

ويتعلق الأمر كذلك بإطلاق أشغال مشروع مجمع مدرسي صنف (د) بحي ''الأمل'' و مدرسة بالمنطقة الحضرية الجديدة و حصة سكنية قوامها 140 وحدة مدرجة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش, بالإضافة إلى مشروع إنجاز وتعبيد الطرقات بحيي 88 و 110 سكن, إلى جانب مشروع إنجاز حظيرة للمقاطعة الإدارية, كما أشير إليه.

وبالمناسبة أعطى والي الولاية تعليمات للمسؤولين المحليين و مؤسسات الأشغال بضرورة تجسيد تلك المشاريع وتسليمها في آجالها المحددة مع احترام معايير الجودة في الإنجاز, كما جرى توضيحه.

كما تفقد الوفد الولائي خلال هذه الزيارة الميدانية أشغال التهيئة الحضرية و مشروع إنجاز قاعة علاج و الاطلاع على الدراسة المتعلقة بتعبيد الطريق الذي يربط تيمرولين بالطريق الولائي.