Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إيليزي/تنمية محلية : إطلاق عدة مشاريع بالمقاطعة الإدارية الدبداب الحدودية

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 16:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 98 مرات

إيليزي - أطلقت عدة مشاريع تنموية في شتى القطاعات الحيوية بالمقاطعة الإدارية الدبداب (540 كلم أقصى شمال ولاية إيليزي) والتي من شأنها تحسين الإطار المعيشي لساكنة هذه المنطقة الحدودية, كما استفيد يوم الأحد لدى مصالح الولاية.

ومن بين تلك العمليات التنموية التي أعطى إشارة انطلاق ورشاتها مؤخرا والي الولاية, مصطفى أغامير, مشروع إنجاز خزان مائي بسعة 1000 متر مكعب بالمنطقة الحضرية الجديدة بالدبداب والذي سيضمن تحسين خدمة التموين بالمياه الصالحة للشرب و إنجاز وتجهيز بئر عميق بالفرع البلدي تمروالين (70 كلم من مقر بلدية الدبداب), وفق ذات المصدر.

ويتعلق الأمر كذلك بإطلاق أشغال مشروع مجمع مدرسي صنف (د) بحي ''الأمل'' و مدرسة بالمنطقة الحضرية الجديدة و حصة سكنية قوامها 140 وحدة مدرجة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش, بالإضافة إلى مشروع إنجاز وتعبيد الطرقات بحيي 88 و 110 سكن, إلى جانب مشروع إنجاز حظيرة للمقاطعة الإدارية, كما أشير إليه.

وبالمناسبة أعطى والي الولاية تعليمات للمسؤولين المحليين و مؤسسات الأشغال بضرورة تجسيد تلك المشاريع وتسليمها في آجالها المحددة مع احترام معايير الجودة في الإنجاز, كما جرى توضيحه.

كما تفقد الوفد الولائي خلال هذه الزيارة الميدانية أشغال التهيئة الحضرية و مشروع إنجاز قاعة علاج و الاطلاع على الدراسة المتعلقة بتعبيد الطريق الذي يربط تيمرولين بالطريق الولائي.

كلـمات مفتـاحيــة :
إيليزي/تنمية محلية : إطلاق عدة مشاريع بالمقاطعة الإدارية الدبداب الحدودية
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 16:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 98 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.24

ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: اتفاقية بين بنك الجزائر الخارجي و صندوق ضمان قروض…

20.11.24

كورونا : تسجيل 1133 إصابة جديدة, 649 حالة شفاء و15 حالة وفاة

20.11.24

تصريح رئيس الاتحاد الإفريقي بشأن الوضع بالكركرات يعتمد كوثيقة لمجلس الأمن

20.11.24

الصناعة الميكانيكية العسكرية : تسليم 389 شاحنة متعددة الاستخدامات من نوع مرسيدس-بينز…

20.11.24

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

20.11.24

السفير الروسي : هناك تطابق في المواقف بين روسيا والجزائر حول ملف الصحراء الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.23

وكالة عدل : اطلاق أشغال انجاز 140.000 وحدة سكنية نهاية نوفمبر

20.11.23

مسؤول عسكري صحراوي: النظام المغربي يتكتم على خسائره في الحرب

20.11.23

ايقاف رئيس الكاف احمد احمد لمدة 5 سنوات من طرف الفيفا

20.11.23

كوفيد-19: تسجيل اصابات "طفيفة" بالوسط المدرسي لا يستدعي غلق كل المؤسسات عبر الوطن

20.11.23

شح المياه : تدابير عاجلة من أجل ضمان التزويد بمياه الشرب و السقي

20.11.23

وفاة عبد الرشيد بوكرزازة : الوزير الأول يعزي أسرة المرحوم