آفاق واعدة لتربية المائيات البحرية بتلمسان

تلمسان - يبذل المستثمرون الخواص جهودا كبيرة لتطوير تربية المائيات البحرية بولاية تلمسان والتي ستظهر نتائجها في الأشهر المقبلة بعد تجسيد كل المشاريع التي توجد طور الإنجاز.

وستسمح هذه المشاريع بتعزيز الإنتاج السمكي بالولاية الذي يقارب حاليا 9000 طن في السنة, وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية الدائمة لتربية المائيات البحرية.

يذكر ان ولاية تلمسان لا تتوفر إلى غاية السنة الجارية سوى على مزرعة واحدة لتربية الأسماك "اكوادورا" والمتواجدة بمدينة هنين الساحلية.

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ومنذ بداية استغلالها في 2016, تنتج هذه المزرعة, التي تتوفر على 12 قفصا عائما بقطر 23 مترا, 600 طن من أسماك ذئب البحر والقاجوج سنويا, حسبما علم لدى المديرية المحلية للصيد البحري والموارد الصيدية.

ويرتقب دخول مزرعة أخرى بهنين مرحلة الإنتاج مباشرة بعد وضع الأقفاص العائمة بدءا من هذا الاسبوع, حسبما علم لدى صاحبها المستثمر, عاشور فؤاد . وتبلغ طاقة انتاج هذه المزرعة, التي تحمل اسم " مملكة السمك" والتي كلف إنجازها 15 مليون دج , 600 طن سنويا من أسماك ذئب البحر والقاجوج وتسمح بتوفير 20 منصب شغل مع بداية النشاط.

وستساهم هذه المزرعة في رفع إنتاج هاذين الصنفين من الأسماك بالولاية مما يؤدى الى التخفيض من أسعارهما, علما وأن ذئب البحر يسوق حاليا ب 200 1 دج للكلغ الواحد والقاجوج بحوالي 500 1 دج للكلغ الواحد.

-- هنين... قطب لتربية المائيات بامتياز

وترتقب المديرية المحلية للصيد البحري والموارد الصيدية أن يتدعم إنتاج ذئب البحر والقاجوج خاصة بعد وضع الأقفاص العائمة بمزرعة "ايمن فيش" بعرض البحر بمرسى بن مهيدي.

كما ستتعزز تربية المائيات البحرية بهنين بعد إتمام انجاز مؤسسة " تكنو نافال" المتخصصة في بناء وتصليح سفن الصيد البحري, التي شرع في إنجازها مهندسان شهر أكتوبر الماضي.

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وستساهم هذه المؤسسة في تطوير هذه الشعبة من خلال إنتاج عتاد تربية المائيات البحرية, لا سيما الزوارق من 13 و 15 مترا الخاصين بتربية المائيات, حسبما أفاد به مسير المؤسسة, بن عباس عبد المجيد.

وتقوم هذه المؤسسة الكائنة على مستوى ميناء هنين حاليا ببناء قاربين لصيد سمك الطونة وتعتزم انجاز قوارب لصيد سمك السردين وتلك الخاصة بالمهن الصغيرة وسفن للنقل البحري, وفق ذات المسؤول.

وتنوي هذه المؤسسة التي قامت بتكوين 12 عاملا متخصصا, الاستقرار بهنين أو ميناء سيدنا يوشع من أجل تطوير أحسن لنشاطاتها, حسب السيد بن عباس, الذي أضاف أن مؤسسته "ستساهم في التنمية بمنطقة هنين من خلال خلق مناصب الشغل وتوفير لمهني القطاع العتاد الضروري لهذا النشاط بأقل التكاليف".

-- استزراع الأسماك الصدفية : تخصص واعد

يقوم مستثمران حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق مزرعتين لإنتاج الأسماك الصدفية ( تربية بلح البحر ) على مستوى شاطئ "معروف" بمنطقة "مسيردة الفواقة" بدائرة مرسى بن مهيدي.

وستسمح المزرعتان بتوفير مناصب شغل بهذه المنطقة الحدودية وتطوير هذه الشعبة الغير متوفرة لحد الآن بولاية تلمسان, حسبما أشير إليه.

وقد وصل تجسيد المزرعة الأولى لصاحبها, عموري سيد أحمد, نسبة 90 بالمائة وقامت بتوظيف 12 شابا منهم غواصين وعمال.

وسيتم إطلاق نشاطات هذا المشروع الذي كلف 24 مليون دج في ظرف شهرين بعد اقتناء يرقات ذات نوعية , علما وأن طاقة إنتاج هذه المزرعة تقدر ب 80 طنا سنويا, حسب نفس المصدر.

ومن جهته, قام المستثمر ,بن حليمة كمال, بتجسيد مزرعته في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وينتظر استيراد اليرقات للانطلاق في نشاطه. وستقوم هذه المزرعة لاحقا بتنويع نشاطاتها من خلال إنتاج المحار.

وتهدف المديرية المحلية للصيد البحري والموارد الصيدية بعد الانتهاء من تجسيد هذه المشاريع الجاري إنجازها إلى الوصول إلى تحقيق إنتاج 3.000 طن إضافية سنويا بقطاع تربية المائيات البحرية في آفاق 2024 .