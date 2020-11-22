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الهزة الأرضية بسكيكدة: تنصيب خلية أزمة  

  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 09:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 61 مرات

سكيكدة - نصبت مصالح ولاية سكيكدة خلية أزمة استعجالية صباح اليوم الأحد فور وقوع الهزة الأرضية الأولى التي وقعت بالولاية عند الساعة الرابعة و ثلاثة و خمسين دقيقة و التي تلتها هزة ارتدادية عند السادسة صباحا و 17د ، حسب ما علم من مصالح الولاية.

و أوضح ذات المصدر لوأج بأن خلية الأزمة التي يشرف عليها والي ولاية سكيكدة، السيد عبد القادر بن سعيد، تتشكل من جميع الفاعلين على غرار مديريات السكن و الموارد المائية و الحماية المدنية و مصالح المجالس الشعبية البلدية المعنية بالزلزال و المصالح الأمنية من شرطة و درك وطني و غيرهم.

و أضاف ذات المصدر بأن والي سكيكدة قد تنقل بعد وقوع الزلزال إلى منطقة عين بوزيان (جنوب غرب سكيكدة ) القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين بناء على تعليمات وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية حيث وقف على الوضعية و حجم الأضرار.

و حسب المعاينة الأولية لمصالح الولاية لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية في حين تم تسجيل بعض التشققات الطفيفة على مستوى بعض المنازل و مستشفى الحروش، حسب المعلومات الأولية المستقاة من ذات المصالح.

و أضاف ذات المصدر بأن لجنة تقنية من الولاية توجهت فور وقوع الزلزال إلى منطقتي عين بوزيان و الحروش للوقوف على حجم هذه التشققات و معرفة مدى الأضرار الناجمة عن هذا الزلزال .

من جهتها، سارعت مصالح الحماية المدنية بالولاية بالتوجه إلى المواقع القريبة من مركز الهزتين الأرضيتين لمعاينة أي أضرار محتملة.

للتذكير وقعت هزة أرضية قوتها 2ر5 درجة بمقياس ريشتر اليوم الأحد على الساعة 04 و53 د بولاية سكيكدة، حسب ما أعلن عنه مركز الابحاث في علم الفلك و الفيزياء الفلكية و الجيوفيزياء في بيان له .

و أوضح نفس البيان بأن مركز الهزة حدد على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش (ولاية سكيكدة ).

كما تم تسجيل هزة ارتدادية قوتها 9ر3 درجة بمقياس ريشتر على الساعة 06 و17 د حددت هي الأخرى على بعد 12 كلم جنوب غرب الحروش حسب نفس البيان.

كلـمات مفتـاحيــة :
الهزة الأرضية بسكيكدة: تنصيب خلية أزمة  
  أدرج يـوم : الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2020 09:12     الفئـة : جهـوي     قراءة : 61 مرة   شارك

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