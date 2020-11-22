وهران: فتح تحقيق حول وفاة شخص موقوف داخل مقر أمن حضري

وهران - فتحت نيابة محكمة وهران مساء أمس السبت تحقيقا حول ظروف وملابسات وفاة شخص موقوف داخل مقر الأمن الحضري 15، حسبما علم لدى مصالح الأمن الولائي.

وذكر نفس المصدر في بيان تلقته وأج أن وكيل الجمهورية المختص إقليميا رفقة الطبيب الشرعي، قد تنقلا إلى عين المكان مساء أمس السبت، لمعاينة حالة وفاة شخص (30 سنة) وضع في الحجز تحت النظر بعد توقيفه في قضية اعتداء.

وكانت مصالح الشرطة التابعة للأمن الحضري 15 قد سجلت في وقت سابق من نفس اليوم قضية ضرب وجرح عمدي باستعمال السلاح الأبيض المحظور على مستوى حي مرافال بعد تلقيها مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر (1548) مفادها وجود شخص مصاب ملقى على الأرض.

وأضاف البيان أن مصالح الشرطة قد تنقلت إلى عين المكان، حيث تم نقل الضحية (22 سنة) على متن سيارة تابعة للحماية المدنية نحو مصلحة الاستعجالات الطبية للمستشفى الجامعي لوهران لتقلي الإسعافات الضرورية.