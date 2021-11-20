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جيجل: دفع معاشات المتقاعدين باستغلال قاعة متعددة الرياضات للوقاية انتشار كوفيد- 19

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 17:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
جيجل: دفع معاشات المتقاعدين باستغلال قاعة متعددة الرياضات للوقاية انتشار كوفيد- 19

جيجل - باردت مديرية البريد لولاية جيجل بداية من اليوم السبت إلى دفع معاشات المتقاعدين باستغلال القاعة المتعددة الرياضات أبركان عبد القادر بوسط مدينة جيجل للوقاية من انتشار كوفيد- 19، حسب ما علم اليوم السبت من المديرة المحلية للقطاع، نادية بودينة.

وأوضحت نفس المسؤولة لوأج أن اختيار القاعة المتعددة الرياضات لدفع منح المتقاعدين أملته الوضعية التي تعيشها الجزائر بصفة عامة وجيجل بصفة خاصة بسبب انتشار جائحة كوفيد- 19 والتي دفعت الى إيجاد حلول إضافية لتطبيق الإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة الزبائن خاصة من فئة المتقاعدين.

وأضافت المتحدثة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد وكذا مديرية الشباب والرياضة بالولاية، وقد جهزت القاعة بمختلف الوسائل وكذا التعداد البشري اللازم لاستقبال المتقاعدين في ظروف ملائمة في أول يوم دفع المعاشات و ذلك بإتباع بروتوكول صحي يضمن سلامة الزبائن و التباعد الجسدي من خلال هذا الفضاء الشاسع.

وستتواصل عملية صب المعاشات لفائدة المتقاعدين الذين استحسنوا الإجراء الجديد طيلة الفترة الممتدة من 21 إلى غاية 24 نوفمبر الجاري عبر هذا الفضاء المؤقت، وفق ما ذكرته السيدة بودينة.

آخر تعديل على السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 17:27
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جيجل: دفع معاشات المتقاعدين باستغلال قاعة متعددة الرياضات للوقاية انتشار كوفيد- 19
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 17:24     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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