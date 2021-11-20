حملة وطنية للتشجير : غرس أزيد من 4 آلاف شجيرة بسد الدويرة غرب الجزائر العاصمة

الجزائر - عرفت حملة التشجير التي نظمتها مصالح ولاية الجزائر يوم السبت بسد الدويرة (غرب العاصمة) في إطار حملة وطنية تحث شعار "فليغرسها" مشاركة واسعة لمختلف منتسبي الأسلاك الأمنية وكذا جمعيات ومواطنين حيث تم غرس أزيد من 4.000 شجيرة, كما لوحظ.

وخلال إشرافه على انطلاق العملية بسد الدويرة أشار الوالي المنتدب للدرارية, بن قامو محمد السعيد, في تصريح صحفي أن العملية التطوعية "عرفت إقبالا واسعا من مختلف فئات المجتمع والأسلاك الأمنية على غرار أفراد الجيش الوطني الشعبي و الأمن والدرك الوطني, الحماية المدنية و أعوان الغابات والكشافة الإسلامية و كذا جمعيات ومواطنين لبوا النداء وهي بمثابة رسالة للرد على من أحرقوا الغابات مؤخرا و حيال من نقول : احرقوا شجرة سنغرس 10 ".

و أضاف المصدر أن هذه الحملة التي تنظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية و الوزير الأول و والي العاصمة, تندرج في إطار حملة وطنية للتشجير بمناسبة اليوم الوطني للتشجير. كما تتزامن مع اليوم العالمي للطفل حيث تم اليوم غرس أزيد من 4.000 شجيرة بغية تجديد الغطاء النباتي و إعادة تهيئة الفضاءات الغابية التي اتلفتها سلسلة الحرائق مؤخرا.

من جهته أشار مدير الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر, نور الدين بعزيز في تصريح لوأج أن الهدف من المبادرة التي نظمت بسد الدويرة (المقاطعة الإدارية الدرارية) و شارك فيها أيضا براعم الكشافة الإسلامية وكذا مواطنون وفعاليات المجتمع المدني, هو إشراك المواطن في العملية وإبراز دوره الفعال في حماية

الغابات والمساحات الخضراء. كما أنها رسالة لمن أشعل الحرائق في الغابات عبر عديد الولايات لتأكيد وعي وانخراط المواطن في مجال حماية الغابات والبيئة وذلك من خلال مشاركته وتطوعه الواسع عبر مختلف مبادرات التشجير المبرمجة.

وأضاف السيد بعزيز أن اختيار موقع سد الدويرة يهدف إلى حماية هذه المنشأة وتدعيمها خاصة و أن المنطقة رطبة حيث تم غرس أشجار من صنفي الصنوبر الحلبي و السرو لملائمتهما نوعية التربة.

وأبرز ذات المصدر أن برنامج حملة التشجير على مستوى ولاية الجزائر يشمل إلى غاية نهاية السنة الجارية غرس أزيد من 150.000 شجيرة من مختلف الأصناف عبر المؤسسات العمومية والمساحات الخضراء و محاور الطرقات في حين تم منذ بداية أكتوبر المنصرم غرس زهاء 36 ألف شجيرة.

وتعتزم الدولة من خلال هذه المبادرة غرس خلال موسم 2020-2021 أزيد من 31 مليون و 500 الف شجرة عبر كامل التراب الوطني فيما بلغت حصيلة الموسم السابق غرس 11 مليون و 500 الف شجرة.