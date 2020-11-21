أمطار في شكل عواصف رعدية على ولايات شرق الوطن اعتبارا من ظهيرة السبت

و تتمثل الولايات الموضوعة في مستوى اليقظة برتقالي، المعنية بهذه الأمطار في كل من بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق أهراس و قالمة و هذا اعتبارا من يوم السبت على الساعة 15:00 حتى الأحد على الساعة 15:00 على الأقل، بكميات تقدر بين 30 و 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محلياً ، حسبما أكد ذات المصدر.
كما ستخص الأمطار ولايات قسنطينة وميلة وسطيف وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة ، ابتداء من السبت على الساعة 15:00 الى الأحد على الساعة الثالثة زوالا، بكميات تقدر بين 20 و 30 ملم.
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و من المتوقع أيضًا ان يتخلل هاته العواصف الرعدية هبوب رياح قوية، حسب الديوان الذي أشار إلى أن النشرية الجوية الخاصة ليوم الجمعة لا تزال سارية المفعول.