أمطار في شكل عواصف رعدية على ولايات شرق الوطن اعتبارا من ظهيرة السبت

الجزائر - من المُرتقب تسجيل تساقط أمطار في شكل عواصف رعدية مصحوبة محليًا بتساقط البرد، على ولايات شرق الوطن اعتبارًا من ظهيرة يوم السبت، حسبما أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية جوية خاصة.

و تتمثل الولايات الموضوعة في مستوى اليقظة برتقالي، المعنية بهذه الأمطار في كل من بجاية و جيجل و سكيكدة و عنابة و الطارف و سوق أهراس و قالمة و هذا اعتبارا من يوم السبت على الساعة 15:00 حتى الأحد على الساعة 15:00 على الأقل، بكميات تقدر بين 30 و 50 ملم وقد تصل أو تتجاوز 60 ملم محلياً ، حسبما أكد ذات المصدر.

كما ستخص الأمطار ولايات قسنطينة وميلة وسطيف وباتنة وأم البواقي وخنشلة وتبسة ، ابتداء من السبت على الساعة 15:00 الى الأحد على الساعة الثالثة زوالا، بكميات تقدر بين 20 و 30 ملم.

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و من المتوقع أيضًا ان يتخلل هاته العواصف الرعدية هبوب رياح قوية، حسب الديوان الذي أشار إلى أن النشرية الجوية الخاصة ليوم الجمعة لا تزال سارية المفعول.