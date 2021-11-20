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غرس 5 آلاف شجيرة ببلدية عين الديس

  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 12:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرات
غرس 5 آلاف شجيرة ببلدية عين الديس

أم البواقي - تم غرس 5 آلاف شجيرة يوم السبت ببلدية عين الديس بولاية أم البواقي وذلك في إطار الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار "فليغرسها".

وشارك في حملة الغرس بغابة "شبكة السلاوة" بذات الجماعة المحلية, أفراد الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وأعوان كل من الغابات والحماية المدنية, بالإضافة إلى مواطنين وجمعيات.

وتهدف هذه الحملة, التي تم خلالها غرس عدة أنواع من الأشجار على غرار الصنوبر الحلبي والدردار, إلى المحافظة على الثروة الغابية وإعادة إحياء المساحات الغابية المتضررة بفعل الحرائق والرعي الجائر وغيرها مما يهدد المحيط الغابي, وفقا لما ذكره محافظ الغابات بولاية أم البواقي, عثمان رغيوة.

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وأضاف نفس المسؤول أن حملات الغرس وإعادة التشجير متواصلة عبر الولاية إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل, مشيرا إلى أنه تم إعداد  لهذا الغرض برنامجا لتشجير 470 هكتارا من المساحة الغابية خلال هذه الفترة.

 

آخر تعديل على السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 12:56
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غرس 5 آلاف شجيرة ببلدية عين الديس
  أدرج يـوم : السبت, 21 تشرين2/نوفمبر 2020 12:43     الفئـة : جهـوي     قراءة : 13 مرة   شارك

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