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مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسطيف يقدم مساعدات طبية لمستشفى جيجل

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 18:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 266 مرات

جيجل - استلم مساء اليوم الخميس مستشفى محمد الصديق بن يحيى بجيجل هبة من المساعدات الطبية من طرف المكتب الولائي لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين لولاية سطيف ستخصص للتكفل بمرضى كوفيد-19.

وأوضح بالمناسبة رئيس المكتب الولائي بسطيف لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، موسى ميلي، ل/وأج بأن هذه المساعدات التي ساهم في تحصيلها فرعا جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لولايتي قالمة وبرج بوعريريج تتمثل في أجهزة طبية متنوعة، بالإضافة إلى تسخير فريق طبي يضم خمسة أطباء خواص تابعين للمنبر الطبي للجمعية و ذلك كمساهمة ضمن مجهود "مجابهة هذا الوباء".

وأضاف السيد ميلي بأن الأطباء الذين كانوا ضمن قافلة المساعدات سيمكثون بمستشفى جيجل لمدة ثلاثة أيام أوكلت لهم مهمة مساندة الفريق الطبي العامل بمستشفى محمد الصديق بن يحيى لما يتمتعون به من خبرة في متابعة مرضى كوفيد-19، فضلا عن إشرافهم على مساعدة الطاقم الطبي كذلك في استعمال الأجهزة الطبية الحديثة التي تم جلبها ضمن المساعدات.

وتتكون المساعدات الطبية التي تم استلامها من طرف مسيري مستشفى جيجل من 15 حقيبة "بوسينياك" وهي أجهزة تساعد مرضى كوفيد-19 الذين يتواجدون في مرحلة "متقدمة" من المرض من عدم دخول مرحلة الإنعاش، حيث تسمح بفتح الأسناخ الرئوية ومن ثم ضمان تنفس جيد .

كما تضم المساعدات مولدات الأكسجين وكذا أجهزة قياس نسبة الأكسجين في الدم، فضلا عن 24 ألف كمامة و قنطارين اثنين (2) من المحلول المعقم و ألبسة و خوذات طبية واقية.

يذكر أن مديرية الصحة والسكان بالولاية قد استلمت اليوم الخميس سيارتي إسعاف مجهزة على سبيل الإعارة من طرف المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)، فضلا عن كميات من مواد التطهير والتنظيف.

كلـمات مفتـاحيــة :
مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بسطيف يقدم مساعدات طبية لمستشفى جيجل
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 18:56     الفئـة : جهـوي     قراءة : 266 مرة   شارك

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