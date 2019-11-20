Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

كوفيد-19/تيزي وزو: إمكانية تجنيد ألف سرير استشفائي و 70 آخر للإنعاش

  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 16:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات

تيزي وزو - تتوفر ولاية تيزي وزو على إمكانيات لتجنيد ألف سرير استشفائي و 70 آخر للإنعاش من أجل التكفل بالمرضى المصابين بكوفيد-19، وفق ما جاء اليوم الخميس في بيان لخلية الاتصال للولاية.

وأوضح البيان أنه في إطار الجهود الرامية لمواجهة "الارتفاع " في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالولاية و عملا بتعليمات الوالي، محمود جامع، عمدت مديرية الصحة و السكان إلى الرفع من عدد الأسرة الموجهة للتكفل بالمرضى عبر المستشفيات التي بلغ عددها الألف (1000) مقابل 793 سرير سابقا من أجل مواجهة أي طارئ"، يقول المصدر.

وفيما يخص أسرة الإنعاش المقدرة حاليا ب37 فيمكنها رفع عددها إلى 54 سريرا في حال ما استدعته الضرورة، وفق ذات المصدر الذي أفاد أنه في إطار إعادة تكييف أجهزة التكفل بالجائحة وفقا لمتطلبات تطورها حاليا "استفادت المؤسسات الصحية من أجهزة الإنعاش موازاة مع الرفع من قدراتها في ما تعلق بمخزون الأكسجين الطبي بالشكل الذي يسمح برفع عدد أسرة الإنعاش إلى 70 "، وفق ما جاء في بيان الولاية.

كما تم التأكيد على "عدم تشبع" مصالح التكفل بالكوفيد-19، حيث قدرت نسبة تشغيل الأسرة (المقدرة ب793) إلى غاية أمس الأربعاء ب51 بالمائة بالنسبة للمرضى المتكفل بهم بالمستشفيات و 45 بالمائة بالنسبة لأسرة الإنعاش. علما أن ولاية تيزي وزو تتوفر "على قدرات هائلة" فيما يخص عدد الأسرة الاستشفائية المقدرة بما لا يقل عن 2.250 سرير.

كما طمأنت مديرية الصحة و السكان فيما يتعلق بقدرات المستشفيات في استقبال المرضى لأجل تلقي العلاج في كل التخصصات الطبية الأخرى و ضمان العلاج لهم عبر كل المؤسسات الصحية بالولاية.

واتخذت مديرية الصحة مجددا إجراءات عديدة ترمي إلى الحد من انتشار الفيروس، من أهمها إجراءات وقائية متمثلة في وضع مخطط إعلامي لأجل تحسيس المواطنين حول ضرورة التحلي بالحذر و احترام قواعد الوقاية من تباعد جسدي و استعمال الكمامة و النظافة موازاة مع تطبيق إجراءات الحجر.

كما تم في السياق ذاته "تكثيف التحقيقات الوبائية من أجل وقف سلسلة العدوى" و كذا تعزيز مصالح علم الأوبئة و الطب الوقائي على مستوى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، موازاة مع تجنيد فرق الوحدات الصحية لأجل تأطير التحقيقات بالوسط المدرسي.

كما أشار ذات البيان إلى تعزيز إجراءات التكفل بمستخدمي الصحة من خلال توفير وسائل الحماية لهم و كذا هياكل مجهزة لإيوائهم عبر دور الشباب بالولاية و بعض الهياكل الفندقية الموجهة لهم في حال الحاجة لها أو عند الحجر.

وتم التأكيد في السياق ذاته عن قابلية تكييف هذا المخطط الخاص بالكوفيد-19 مع تطورات الوضع، وفقا لقدرات القطاع الصحي بالولاية الذي يتوفر على "موارد هامة " قابلة للتجنيد في حال الضرورة من أجل مواجهة متطلبات "الوضع الذي هو تحت السيطرة حاليا "، يؤكد نفس المصدر.

كلـمات مفتـاحيــة :
كوفيد-19/تيزي وزو: إمكانية تجنيد ألف سرير استشفائي و 70 آخر للإنعاش
  أدرج يـوم : الخميس, 19 تشرين2/نوفمبر 2020 16:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.11.19

كوفيد-19 : الجزائر ستقتني اللقاح الذي تتوفر فيه كل الشروط "دون مراعاة السعر"

20.11.19

المغرب: العثور على جثة القنصل الفرنسي داخل مقر القنصلية بطنجة واستنفار أمني كبير بالمكان

20.11.19

محاكمة مجمع كوندور: التماس 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزيرين الأولين السابقين أويحيى…

20.11.19

كوفيد-19/تيزي وزو: إمكانية تجنيد ألف سرير استشفائي و 70 آخر للإنعاش

20.11.19

 مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية تدين خرق المغرب لاتفاق وقف اطلاق النار

20.11.19

استحضار بطولات باجي مختار في الذكرى الـ66 لاستشهاده

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.11.16

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

20.11.17

قسنطينة: انطلاق أول موسم فلاحي لزراعة السلجم الزيتي "الكولزا" بالجزائر

20.11.16

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة

20.11.16

مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

20.11.16

وهران : ندوة وطنية حول "الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة"

20.11.17

عنابة: حجز 24 قطعة نقدية قديمة