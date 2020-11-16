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شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 15:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرات
شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد

الجزائر - تمكن عناصر الشرطة بأمن ولاية برج بوعريريج من توقيف شخص يشتبه قيامه بإضرام النار بغابة بومرقد الواقعة شرق المدينة، حسب ما افاد به اليوم الاثنين بيان لمصالح الامن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه تم ضبط المشتبه فيه بمكان إضرام النار ليتم توقيفه على الفور، مشيرا الى ان "التحريات متواصلة تحت إدارة الجهات القضائية المختصة إقليميا لتحديد ملابسات القضية".

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شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 15:57     الفئـة : جهـوي     قراءة : 14 مرة   شارك

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