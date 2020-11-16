احتفاظ صحاري بلاند الجزائري بالمركز الثالث لأغلى خام للأوبيب في عام 2020 -

كرة حديدية: سحب الثقة من رئيس الاتحادية محمد شرع -

كورونا: 910 إصابة جديدة، 455 حالة شفاء و 14 وفاة خلا -

محكمة سيدي امحمد: انطلاق محاكمة الاخوة بن حمادي، مالكي مجمع كوندور -

الصحراء الغربية: فرنسا هي من تحمي المغرب من مساءلة مجلس الأمن الدولي -

العمل العدواني المغربي أطلق رصاصة الرحمة على اتفاق وقف إطلاق النار -

كأس افريقيا للأمم 2021 : الجزائر تتعادل مع زيمبابوي 2-2 و تتأهل الى النهائيات -

شرطة برج بوعريريج توقف شخصا يشتبه فيه بإضرام النار بغابة بومرقد -

غرداية: استرجاع أكثر من 255 هكتارا من العقارات غير المستغلة -

المجلس الشعبي الوطني: جلسة علنية يوم الثلاثاء للتصويت على مشروع قانون المالية 2021 -

الجزائر/بريطانيا: بحث آفاق التعاون الثنائي في المجال الصناعي -

مجاهد عبد العزيز: يجب توحيد كل القوى الداخلية لحماية الامن القومي الجزائري -

حرائق غابات قوراية: توقيف 19 شخصا -

ولد السالك: نهاية الحرب مرهونة بإنهاء المغرب احتلاله للصحراء الغربية -

الهلال الأحمر الجزائري يسلم 60 طنا من المساعدات الإنسانية لنظيره الصحراوي -

بطولة العالم لكرة اليد 2021 (تحضيرات) : مواجهة مزدوجة بين البحرين و الجزائر في يناير -

مكافحة فيروس كورونا : حملة وطنية لتوزيع 40 ألف طرد وقائي على تلاميذ المدارس -

اختتام أشغال ملتقى الحوار السياسي الليبي بتحقيق توافقات حول تركيبة المجلس الرئاسي -

رابطة أبطال إفريقيا (الدور التمهيدي/ذهاب) : شباب بلوزداد يستقبل النصر الليبي يوم 29 نوفمبر -