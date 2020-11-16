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مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات

  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 13:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

مستغانم  - أطاحت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم بالتنسيق مع مصالح أمنية أخرى بشبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات في عملية سمحت أيضا بحجز أزيد من 150 كلغ من الكيف المعالج, حسبما علم يوم الاثنين من هذه الهيئة الأمنية.

وأوضح نفس المصدر أن العملية نفذت في 10 نوفمبر الجاري بعد التأكد من معلومة أمنية وترصد ومتابعة المشتبه فيهم لعدة أيام تكللت بإحباط صفقة تسليم كمية معتبرة من الكيف المعالج داخل اقليم الاختصاص.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم, قامت قوات الشرطة القضائية بمداهمة المكان الذي توجد فيه البضاعة المحظورة, وتوقيف المشتبه فيه المكلف بعملية شحنها على متن شاحنة تبريد تحمل ترقيم ولاية تيزي وزو, حسب ذات المصدر.

وقد ضبط المعني وهو في حالة تلبس بأحد المستودعات التابعة للشبكة الإجرامية بأحد أحياء مدينة مستغانم وحجز 26.80 كلغ من الكيف المعالج قبل ضبط الكمية الثانية المقدرة بنحو 130 كلغ مخبأة بإحكام داخل نفس المستودع لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة 156.80 كلغ.

ومكنت التحقيقات من توقيف باقي أفراد هذه الشبكة وعددهم 6 أشخاص, من بينهم امرأة بولايتي وهران ومستغانم واسترجاع 5 مركبات تحمل ترقيم ولايتي وهران ومعسكر فيما لا تزال الأبحاث جارية عن الممون الرئيسي لهذه الشبكة الإجرامية الذي يوجد في حالة فرار بإحدى الدول المجاورة وهو محل عدة أوامر بالقبض.

وبتهمة حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة وبيعها ونقلها وتخزينها في إطار جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة التي تهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية مع المشاركة والعود وعدم التبليغ تم تقديم الموقوفين (32 و40 سنة) أمام وكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم كما أشار إليه المصدر.

آخر تعديل على الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 13:46
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مستغانم : الإطاحة بشبكة دولية لتهريب المخدرات
  أدرج يـوم : الإثنين, 16 تشرين2/نوفمبر 2020 13:09     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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