وهران : ندوة وطنية حول "الأمير عبد القادر الجزائري مسيرة جهاد وتضحية في حياة أمة"

ويهدف هذا اللقاء الذي ينظمه مخبر البحث التاريخي: مصادر وتراجم بجامعة وهران 1 "أحمد بن بلة" إلى تسليط الضوء على جوانب عدة من مقاومة الأمير عبد القادر ضد الاحتلال الفرنسي وتأسيسه للدولة الجزائرية الحديثة والخصائص التي تميزت بها شخصيته.
وسيتطرق المتدخلون خلال هذه الندوة العلمية, التي تتزامن مع الذكرى 188 لمبايعة الأمير عبد القادر الجزائري, إلى المعارك التي خاضها الأمير ضد المستعمر الفرنسي وشخصيته في خضم المعركة وقيم التسامح التي اتسم بها ومفهوم السلم في تعامله مع الفرنسيين في زمن المقاومة, وفق ذات المصدر.
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وسيتم تناول هذا اللقاء من خلال عدة محاور تتعلق ب "الأمير عبد القادر رجل حرب وسلم" و"قيم التسامح عند الأمير عبد القادر من خلال المقاومة " و" المرجعية الدينية والحضارية لقيم التسامح والحرية والوفاء عند الأمير".
يذكر أن مبايعة الأمير عبد القادر الجزائري لمقاومة المحتل الفرنسي جرت في 27 نوفمبر 1832 تحت شجرة "الدردار" بسهل غريس (معسكر) فيما تمت المبايعة الثانية في 4 فبراير 1833 بمسجد سيدي حسان بمدينة معسكر.