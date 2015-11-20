قسنطينة: حجز أكثر من 16 ألف كبسولة من الأدوية ذات الخصائص المخدرة

وأوضح ذات المصدر بأنه تم تجسيد هذه العملية بناء على ورود معلومات لعناصر الشرطة مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية و الأدوية الصيدلانية على مستوى مدينة الخروب، حيث مكنت التحريات المكثفة من تحديد هوية المشتبه فيه الذي يتخذ من مسكنه العائلي بحي 20 أوت 1955 (الكومينال) كمخبأ لها.
وبعد ضبط خطة أمنية محكمة تم توقيف المعني بالسوق الأسبوعية للخروب، حسب المصدر الأمني، الذي أضاف بأنه بعد استصدار إذن بتفتيش منزل الشخص المشتبه فيه بإذن من السلطة المختصة، تم ضبط الكمية المذكورة من الأدوية الصيدلانية ذات الخصائص المؤثرة عقليا مخبأة داخل كيسين بلاستيكيين بإسطبل لتربية المواشي بمسكنه، علاوة على مبلغ مالي قدره 1 مليون و 100 ألف دج من عائدات الترويج.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد ملف جزائي في حق الشخص الموقوف عن جرم "تهريب سلعة ذات منشأ أجنبي و ممارسة مهنة الصحة دون رخصة بحيازة و بيع مواد صيدلانية ذات خصائص مخدرة" قدم بموجبه أمام النيابة المحلية.