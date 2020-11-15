الجلفة: التزام "تام" بالتدابير الإحترازية من وباء كورونا

الجلفة - تعرف الإجراءات و التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المحلية لولاية الجلفة بهدف الحد من انتشار وباء كورونا في اليومين الأخيرين "التزاما تاما" من طرف المواطنين، حسب ما لوحظ .

ومن أهم مظاهر هذا الالتزام، استجابة التجار و الموالين للغلق الاستثنائي للأسواق الأسبوعية للماشية، حيث بدت هذه الفضاءات التجارية الكبرى خاوية على عروشها، كما هو الحال لسوق حاسي بحبح والرومية ببلدية عين الإبل التي شملها القرار في بدايته.

وأقرت السلطات المحلية للولاية نهاية الأسبوع الفارط غلق 11 سوقا أسبوعيا للماشية، حيث كلفت المصالح المختصة بتنفيذ القرار بصرامة من أجل تفادي فتح هذه الأسواق لما تشكله من فضاءات يحتك فيها المواطنون بشكل متقارب وهو ما يساهم في انتشار الوباء.

ولوحظ في عطلة نهاية الأسبوع، توقف كلي للنقل الحضري بعاصمة الولاية، تنفيذا للإجراءات المتخذة في ذات الشأن، وهو الأمر الذي عرف نجاعة في ظل التزام السائقين بهذا الإجراء، وكذا من خلال المراقبة المشددة لأعوان الشرطة في نقاط و محاور الدوران.

كما استجاب المواطنون للفرض الإجباري لوضع الكمامة، لا سيما عند دخولهم للمؤسسات العمومية و المرافق الإدارية، مثلما أكدت عليه السلطات المحلية في قرارها الأخير، كما لوحظ بمقر الولاية حيث يتم استقبال المواطنين بشكل عادي شريطة اتخاذ هؤلاء للإجراءات الوقائية من خلال لبس الكمامة و احترام التباعد.

ومن جهتها، سطرت مصالح أمن ولاية الجلفة في إطار مكافحة الوباء خطة أمنية وبرنامج محكم تم تجسيده على شقين، أحدهما وقائي والآخر ردعي، حسب ما أوضحه ل/وأج المكلف بالإعلام لدى ذات الهيئة محافظ الشرطة فيطس ساعد.

وتم منذ بداية الشهر الجاري، توازيا مع توقع الموجة الثانية المحتملة للوباء وتنفيذ التعليمات القيادية، يضيف محافظ الشرطة فيطس، وضع 194 مركبة من مختلف الأنواع والأحجام على مستوى المحاشر البلدية لمخالفة أصحابها للإجراءات الوقائية الرامية للحد من وباء كوفيد-19.

كما تم تسجيل 1310 مخالفة ضد المواطنين لعدم ارتدائهم للكمامات الوقائية. أما بالنسبة للمحلات التجارية فقد تم مراقبة 5671 محل تجاري مع تحرير تبليغ وإعذار لــ 507 تاجر، وفقا للمسؤول الأمني.وبخصوص المخالفات المسجلة ضد هؤلاء التجار، فقد تم تحرير 384 مخالفة لعدم وضع القناع الواقي و 110 مخالفة لعدم الالتزام بالتباعد الجسدي، ناهيك عن 140 مخالفة لعدم التقيد بالتعقيم والنظافة و تسجيل 60 مخالفا لعدم وضع اللافتات الموضحة للإجراءات الوقائية.

وبالنسبة للجانب التحسيسي، يقول محافظ الشرطة فيطس ساعد، فقد تم منذ بداية الوباء القيام ب 818 حملة تحسيسية، من بينها 536 موجهة للمواطنين و 227 لأصحاب المحلات التجارية، فضلا عن 55 حملة لمجابهة مختلف أنواع المضاربة في السلع والمواد الغذائية".

مكا تم توزيع أكثر من 10100 مطوية و القيام بــ 174 ومضة عبر الصفحة الرسمية لمصالح أمن ولاية الجلفة على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، لوحظ في الآونة الأخيرة بولاية الجلفة وعي كبير لدى المواطنين في مجال الالتزام بلبس الكمامات الطبية في المرفق العام و حتى في الشوارع وهو ما يلاحظ في حركة المارة و يعكس، حسب المختصين، "مظهرا حضاريا في مرافقة الدولة لمجابهة انتشار وباء كوفيد-19".

وبدا المواطنون، يضيف المصدر، أكثر وعيا بهذا الإجراء الوقائي الذي أصبح تعايشا مقبولا في الحياة اليومية، و هو الأمر الذي تم الوقوف عليه في المؤسسات التربوية كمثال حي يعزز الثقافة الصحية لدى الناشئة من تلاميذ المدارس وطلاب الجامعة.