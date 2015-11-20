وهران/كوفيد-19: تسجيل 6  ألاف مخالفة للحجر الصحي من 5 إلى 14 نوفمبر الجاري

وقامت ذات المصالح خلال نفس الفترة، في إطار التدخل الوقائي والردعي للوقوف على مدى الالتزام بأوقات الحجر الصحي للراجين، بتحرير1015 مخالفة و376 مخالفة لعدم التزام بمسافة الأمان وتحرير 3162 مخالفة بسبب عدم ارتداء القناع الواقي.
كما تم تسجيل خلال نفس الفترة، 365 مخالفة للحجر الصحي من قبل سائقي المركبات و53 مخالفة لراكبي الدراجات النارية، كما أشير إليه.
وبخصوص الإجراءات المرتبطة بالأنشطة التجارية، سجلت 102 مخالفة لعدم ارتداء القناع الواقي من طرف الزبائن داخل المحل التجاري و225 مخالفة مماثلة مرتكبة من قبل أصحاب المحلات و146 مخالفة لانعدام مواد التطهير والتعقيم الواجب توفيرها داخل المحل و62 مخالفة لعدم احترام العدد المسموح به داخل المحل.
للتذكير فان هذه العمليات عرفت على الصعيد الاتصالي عدة حملات توعية موجهة لأصحاب المحلات التجارية وسائقي الحافلات وسيارات الأجرة الفردية وسائقي الدراجات النارية حول ضرورة احترام الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).