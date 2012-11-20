شعبة تربية النحل : توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج دعم تنمية الجنوب, حيث خصص لها مبلغ مالي بقيمة 20 مليون دج لاقتناء 2000 خلية نحل و التي وزع منها 1450 وحدة, على أن يتم لاحقا استكمال ما تبقى من هذه الحصة (550 خلية) مثلما شرحت السيدة ميموني.

وما ميز العملية هذه السنة هو استفادة 17 امرأة منها, حيث استفدن من تكوين في مجال شعبة تربية النحل بمراكز التكوين المهني والذي توج بشهادة الكفاءة المهنية, مثلما أضافت ذات المسؤولة.

وتساعد الظروف المناخية و الطبيعية التي تتميز بها المنطقة في إنتاج أجود أنواع العسل نظرا لتوفر نبتة "السدر" بكثرة, مما سيشكل ذلك أرضية خصبة لممارسة مهنة تربية النحل في أحسن الظروف, إضافة إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي توفرها هذه الشعبة, مثلما تم شرحه .

اقرأ أيضا : مليكة مالكي ..عُمر في تربية واكتشاف أسرار النحل (بورتريه)

وقد أعدت محافظة الغابات بالتنسيق مع قطاعي الفلاحة و الصناعة خارطة طريق من أجل أن تكون ولاية الأغواط رائدة في مجال إنتاج العسل بكل أنواعه, حسب السيدة ميموني .