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شعبة تربية النحل : توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 15:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرات

الأغواط- وزعت مصالح محافظة الغابات لولاية الأغواط ما مجموعه 1450 خلية نحل لفائدة صغار المربين عبر تراب الولاية,، حسبما أفادت يوم الخميس رئيسة المشروع عفاف ميموني .

وتندرج هذه العملية ضمن برنامج دعم تنمية الجنوب, حيث خصص لها مبلغ مالي بقيمة 20 مليون دج لاقتناء 2000 خلية نحل و التي وزع منها 1450 وحدة, على أن يتم لاحقا استكمال ما تبقى من هذه الحصة (550 خلية) مثلما شرحت السيدة ميموني.

وما ميز العملية هذه السنة هو استفادة 17 امرأة منها, حيث استفدن من تكوين في مجال شعبة تربية النحل بمراكز التكوين المهني والذي توج بشهادة الكفاءة المهنية, مثلما أضافت ذات المسؤولة.

وتساعد الظروف المناخية و الطبيعية التي تتميز بها المنطقة في إنتاج أجود أنواع العسل نظرا لتوفر نبتة "السدر" بكثرة, مما سيشكل ذلك أرضية خصبة لممارسة مهنة تربية النحل في أحسن الظروف, إضافة إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي توفرها هذه الشعبة, مثلما تم شرحه .

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وقد أعدت محافظة الغابات بالتنسيق مع قطاعي الفلاحة و الصناعة خارطة طريق من أجل أن تكون ولاية الأغواط رائدة في مجال إنتاج العسل بكل أنواعه, حسب السيدة ميموني .

ومن جهتها ترى السيدة عزة قرينات إحدى المستفيدات من العملية في تصريح لـ/وأج أن الاستفادة من هذا الدعم من شأنه أن يساهم في ترقية المرأة المقاولة, خاصة المرأة الريفية التي تمتلك كافة المقومات التي يؤهلها في تحقيق النجاح في المشاريع ذات البعد الفلاحي.

كلـمات مفتـاحيــة :
شعبة تربية النحل : توزيع أكثر من 1400 خلية نحل لفائدة صغار المربين بولاية الأغواط
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 15:29     الفئـة : جهـوي     قراءة : 6 مرة   شارك

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