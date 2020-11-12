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تيبازة: الإطاحة بشبكة منظمة مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر يقودها مقاول

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 15:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
تيبازة: الإطاحة بشبكة منظمة مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر يقودها مقاول

تيبازة - تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري لعين تاقورايت (تيبازة) من الإطاحة بشبكة منظمة مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر يقودها "مقاول"، حسب ما أفاد به اليوم الخميس مكلف بالإعلام للأمن الولائي بتيبازة.

وأوضح الملازم الأول عمار شرافي في ندوة صحفية عقدها بمقر الأمن الحضري لعين تاقورايت أنه بناء على "عمل إستعلاماتي دقيق تمكن عناصر الشرطة القضائية، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء على الواحدة صباحا، من الإطاحة بشبكة منظمة مختصة في تهريب الأشخاص بطريقة سرية عبر البحر بغرض الهجرة غير الشرعية إلى الضفة الأخرى من المتوسط" .

وإثر ورود المعلومات للأمن الحضري لعين تاقورايت التابع لأمن دائرة بواسماعيل، تمت الإطاحة بعناصر الشبكة المتكونة من ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 32 سنة على إثر كمين محكم بغابة بوزجور المطلة على البحر، نقطة إلتقاء المجموعة للإنطلاق لوجهتهم، إستنادا لنفس المصدر.

وفي أعقاب ذلك، تم توقيف ثلاثة متورطين على متن شاحنة محملة بمعدات و تجهيزات تستعمل في عملية الهجرة السرية عبر البحر قبل أن تتواصل التحريات و يتم توقيف باقي المرشحين للهجرة غير الشرعية، ساعات فقط بعد توقيف المتهمين الرئيسيين، أبرزهم، رئيس العصابة الذي يملك شركة مقاولة.

وفي سياق العملية -يضيف الملازم الأول شرافي- تم حجز شاحنة نفعية و زورق مزود بمحرك و 17 دلو بنزين بسعة قرابة 500 لترا و جهاز تحديد المواقع و سترات إنقاذ و هواتف نقالة و مبالغ مالية بالعملة الصعبة.

وسيتم تقديم أطراف القضية أمام نيابة محكمة القليعة مساء اليوم بتهمة "تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة تهريب مهاجرين و القيام بتدابير الخروج الغير شرعي من التراب الوطني لعدة أشخاص"، حسب ذات المصدر.

آخر تعديل على الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 15:25
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تيبازة: الإطاحة بشبكة منظمة مختصة في تهريب الأشخاص عبر البحر يقودها مقاول
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 15:25     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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