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تدخلات للحماية المدنية لامتصاص الأمطار المتسربة إلى مقرات مؤسسات عمومية ومنازل ومحلات ببوشقوف وقالمة

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 13:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرات

 قالمة - تدخلت مصالح الحماية المدنية لامتصاص المياه المتسربة إلى مباني مقرات مؤسسات عمومية ومنازل خاصة ومحلات تجارية ببلديتي قالمة و بوشقوف وذلك بسبب تساقط كميات هامة من الأمطار على المنطقة ، حسب ما علمته وأج اليوم الخميس من خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر بأن كميات الأمطار المتساقطة على الولاية في الفترة الممتدة بين الساعتين الخامسة و السادسة و 30 دقيقة من مساء أمس الأربعاء فاقت 40 ملم، مضيفا بأن فرق الحماية المدنية تدخلت من أجل امتصاص المياه من مبنى ديوان الحبوب والبقول الجافة على مستوى طريق بلخير ومصلحة الأرشيف زيادة على تدخل آخر بسبب سقوط الجدار الخارجي المحيط بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المتواجد بطريق الزيتون بالقرب من محطة النقل بالسكة الحديدية وذلك بسبب قوة المياه وانسداد البالوعات.

وأشارت الخلية نفسها إلى أن عملية امتصاص المياه المتسربة شملت أيضا 15 منزلا موزعين عبر عدة أحياء وسط مدينة قالمة منها عبد الرحمن طابوش و 19 جوان و شنيشن و بورجيبة و صديقي و الحاج أمبارك زيادة على 3 محلات تجارية ومداخل 3 عمارات شهدت تراكما للمياه بحيي جيني سيدار والإخوة سعدان.

وأفاد ذات المصدر بأن فرق الحماية المدنية تدخلت أيضا لامتصاص المياه وإزالة الأوحال المتراكمة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين عنابة وسوق أهراس مرورا ببلدية بوشقوف من الجهة الشرقية للولاية وامتصاص المياه المتسربة إلى عدة منازل بذات البلدية.

كما عرفت ببلدية بوحشانة من الجهة الجنوبية للولاية تساقط أمطار مصحوبة بحبات برد كبيرة مما استدعى القيام بعمليات استطلاع وتعرف للتأكد من سلامة سكان البلدية، حسب ذات المصدر.

للتذكير شهدت عدة بلديات بولاية قالمة مساء أمس الأربعاء تساقط أمطار رعدية تسببت في رفع منسوب المياه عبر عديد الطرق مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

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تدخلات للحماية المدنية لامتصاص الأمطار المتسربة إلى مقرات مؤسسات عمومية ومنازل ومحلات ببوشقوف وقالمة
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 13:28     الفئـة : جهـوي     قراءة : 10 مرة   شارك

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