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مستغانم/كوفيد-19: غلق احترازي للسوق الأسبوعي لماسرة

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 12:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرات
مستغانم/كوفيد-19: غلق احترازي للسوق الأسبوعي لماسرة

ستغانم - قررت مصالح ولاية مستغانم غلق السوق الأسبوعي ذي الطابع الجهوي لبلدية ماسرة احترازيا بداية من الغد الجمعة في إطار التدابير الوقائية من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19)، حسبما علم اليوم الخميس من هاته المصالح.

وأوضح المصدر أن اللجنة الولائية للوقاية من فيروس كورونا قررت مساء أمس الأربعاء في اجتماعها الدوري غلق هذا الفضاء التجاري الذي يستقبل أسبوعيا المواطنين من مختلف ولايات الوطن في إطار التدابير الاحترازية من تفشي هذا الوباء.

وقررت اللجنة خلال نفس الاجتماع تخصيص ما قيمته 2 مليون دج من ميزانية الولاية لفائدة المصالح الصحية لاقتناء أجهزة "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر) للكشف عن فيروس كورونا وتدعيم القدرات اليومية للفحص على المستوى المحلي.

كما أمرت السلطات المحلية بالشروع على الفور في عمليات تعقيم واسعة للمدارس الابتدائية وبتكثيف الخرجات الميدانية لتوعية المواطنين والتجار ومراقبة مدى التقيد بالتدابير الوقائية من هذا الفيروس تضيف مصالح الولاية.

ومن جهتها، أبرزت مصالح الأمن الولائي أنه تم رفع 716 مخالفة متعلقة بعدم ارتداء القناع الواقي في الأماكن العمومية وعدم احترام المسافة الآمنة والتباعد الجسدي وخرق البروتوكول الصحي في الفترة الممتدة بين 5 و10 نوفمبر الجاري.

كما قامت مصالح التجارة في الأسبوعين الماضيين باقتراح الغلق الإداري الاحترازي ل 91 فضاء تجاري من بينها أسواق يومية ومراكز تجارية ومحلات لبيع مختلف المواد الاستهلاكية ومطاعم ومقاهي لمخالفتها الإجراءات الوقائية وفق رئيس مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي بالمديرية الولائية للتجارة الغالي سيد أحمد في تصريح لوأج.

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مستغانم/كوفيد-19: غلق احترازي للسوق الأسبوعي لماسرة
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 12:52     الفئـة : جهـوي     قراءة : 1 مرة   شارك

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