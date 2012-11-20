خنشلة: تحرير 100 مخالفة خلال اليوم الأول من تطبيق تدابير الحجر الصحي الجزئي

خنشلة - قامت مصالح أمن ولاية خنشلة خلال اليوم الأول من تطبيق تدابير الحجر الصحي الجزئي بتحرير100 مخالفة في الفترة الممتدة بين الساعة الثامنة من ليلة الثلاثاء المنصرم إلى غاية الخامسة صباحا من يوم أمس الأربعاء، حسب ما استفيد اليوم الخميس من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك الأمني.

واستنادا لذات المصدر فقد قام عناصر الشرطة بأمن ولاية خنشلة خلال اليوم الأول من تطبيق الحجر الصحي بمراقبة 87 شخصا تم إنجاز ملفات قضائية في حقهم وإرسالها إلى الجهات القضائية للبث فيها وذلك بسبب تواجدهم خارج منازلهم دون مبرر قانوني ودون حيازتهم لرخص استثنائية للتنقل.

كما قامت العناصر الأمنية في ذات السياق بمراقبة 18 مركبة من بينها 13 مركبة خالف أصحابها تدابير الحجر الصحي الجزئي ليتم تحويلها إلى محاشر البلديات بمختلف القطاعات الحضرية بالولاية طبقا للقانون المعمول به.

وأشارت مصالح أمن ولاية خنشلة إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة بين 6 و10 نوفمبر الجاري تحرير240 مخالفة تخص عدم ارتداء الأقنعة الواقية مع تحرير 36 مخالفة تخص عدم احترام التباعد الجسدي بالإضافة إلى 54 مخالفة متعلقة بعدم التقيد بالتدابير الوقائية على مستوى المحلات التجارية و26 خاصة بعدم تطبيق إجراءات الوقاية بوسائل النقل.

وأكدت خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية خنشلة بأنه سعيا للمحافظة على صحة المواطن من خلال محاربة انتشار جائحة كورونا يواصل عناصر الشرطة القيام بالعديد من الحملات التحسيسية حول الوقاية من انتشار كوفيد-19 على مستوى المؤسسات التربوية والساحات العمومية والطرق والشوارع الرئيسية بالإضافة إلى وسائل النقل والمحلات التجارية.