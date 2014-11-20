تلمسان: ضبط 637 شخصا مخالفا لإجراءات الحجر الجزئي خلال أكتوبر

تلمسان - سجلت مصالح الشرطة لولاية تلمسان خلال شهر أكتوبر الماضي ضبط 637 شخصا جراء مخالفتهم لإجراءات الحجر الجزئي التي اتخذت ضمن تدابير الوقاية من تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد به اليوم الخميس بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي.

وأوضح نفس المصدر أنه تم خلال الفترة المذكورة توقيف 637 شخصا خالفوا إجراءات الحجر الجزئي من خلال تجوالهم بين الحادية عشرة ليلا والسادسة من صباح اليوم الموالي.

كما تم أيضا وضع 168 مركبة و168 دراجة نارية في المحشر البلدي لتلمسان وفق ذات المصدر.

وقد تم إنجاز إجراء قانوني في حق هؤلاء المخالفين مع إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان من أجل اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم حسب نفس المصدر.

كما تم خلال نفس الفترة مراقبة 554 محل تجاري أين تم تسجيل 56 مخالفة متعلقة بمخالفة التدابير الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا والمتعلقة بعدم وجود ممسحات معقمة على الأرض عند الباب الرئيسي للمحل مع عدم ارتداء الأقنعة الواقية من طرف العمال والزبائن وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الزبائن وعدم وجود اللافتات الإرشادية التي تدل على إجبارية احترام التدابير المذكورة وعدم وجود المعقم الكحولي لليدين كما أشير إليه.