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قالمة : الأمطار الرعدية تتسبب في انهيار جزء من الجدار الخارجي لمديرية الشؤون الدينية وتعطيل حركة المرور

  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 09:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرات
قالمة : الأمطار الرعدية تتسبب في انهيار جزء من الجدار الخارجي لمديرية الشؤون الدينية وتعطيل حركة المرور

قالمة - تسببت الأمطار الرعدية التي تساقطت بغزارة مساء يوم الأربعاء على قالمة في انهيار جزء من الجدار الخارجي لمديرية الشؤون الدينية والأوقاف وتعطيل حركة المرور عبر مختلف شوارع عاصمة الولاية وبعض البلديات الأخرى، حسب ما لوحظ.

ويقدر طول الجزء المنهار من الجدار المحيط بمبنى مديرية الشؤون الدينية بنحو 40 مترا وعلو  بحوالي مترين وذلك من الجهة المقابلة للمحطة القديمة للسكة الحديدية من دون تسجيل أي خسائر بشرية حسب ما تم معاينته بعين المكان بعد نهاية فترة تساقط الأمطار التي دامت حوالي ساعة.

كما شهدت أغلب شوارع المدينة ارتفاعا كبيرا في مستوى المياه متسببة في توقف كلي لحركة المرور على غرار ما لوحظ بـ"النقطة السوداء" المعروفة بشارع التطوع الممتد على مجرى قديم لوادي تم تغطيته في سنوات الثمانينيات، حيث تسببت قوة سيول الأمطار في تسرب المياه إلى بعض المحلات المجاورة و تراكم النفايات التي جرفتها المياه انطلاقا من سوق الخضر والفواكه المتواجدة بهذا الشارع .

ولوحظ بوسط المدينة كذلك تعطل لحركة المرور بنقطة الدوران محطة المسافرين البرية الشمالية وطريق قسنطينة وكذا المخرج الشرقي باتجاه حي الإخوة رحابي وصولا إلى بلديتي بلخير وبومهرة أحمد، حيث تعطلت حركة السيارات بمنطقة "الريحان" لفترة طويلة بعدما غمرت سيول الأمطار الطريق.

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قالمة : الأمطار الرعدية تتسبب في انهيار جزء من الجدار الخارجي لمديرية الشؤون الدينية وتعطيل حركة المرور
  أدرج يـوم : الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2020 09:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 12 مرة   شارك

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