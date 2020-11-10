شلالات واد البارد بسطيف : الجمال الأخاذ لموقع ساحر

سطيف- تكفي فقط مغادرة منطقة تيزي نبشار (34 كلم شمال سطيف) وقطع بعض عشرات الأمتار تجاه الجهة الشرقية للطريق الولائي رقم 137 (أ) عبر طريق متعرج يربط البلدية المذكورة ببلدية واد البارد, للوقوف على جمال موقع يحبس الأنفاس.

فسرعان ما تحل المناظر الجبلية محل الاخضرار في صورة تخيل لزائر المكان بأن جبال بابور الضخمة تحرص شجيرات الأوروفيت التي هي عبارة عن نبات مستوطن خاص بالغابات الرطبة بهذه المنطقة.

و بعد أكثر من عشر كيلومترات من المنعطفات, تشير إحدى اللوحات نحو اليسار لشلالات أولاد عياد وهي عبارة عن موقع يقع على بعد 3 كيلومترات فقط عند سفح المنحدر الغربي لسلسلة بابور الجبلية, حيث لا يقطع الصمت الرهيب للمكان إلا ذلك الصوت المميز لتدفق المياه المنحدرة نحو الأسفل و المنهمرة بشكل متقطع على سفح الجبل شديد الانحدار.

و في الأسفل تظهر العديد من الصخور التي تتدفق وسطها مياه نقية وتقريبا مجمدة حتى في ذروة فصل الصيف, متأتية من القمم الجبلية لبابور مشكلة هنا و هناك بحيرات صغيرة رائقة لا يتردد العديد من الشباب خلال فصل الحر من الغطس فيها.

فالأمر هنا يتعلق بمنظر فريد و أخاذ يجعل الزائر عاجزا عن الكلام خاصة عندما يشاهد المكان من المرتفعات.

و على الرغم من ذلك تتطلب رؤية المكان من مكان مرتفع نفسا عميقا وعضلات لأنه يتعين على الراغب في ذلك تسلق سلسلة من السلالم لكن الأمر يستحق العناء على اعتبار أن جمال الموقع سينسيه حتما كل التعب.

و غالبا ما يجد عشاق التنزه مشيا على الأقدام و محبي الطبيعة و الرياضيين الراغبين في استنشاق هواء نقي و كذا العائلات الباحثة عن لحظات للراحة و الاسترخاء, سعادتهم عند سفح شلالات أولاد عياد حيث يمتعون أنظارهم ببانوراما مهدئة للأعصاب و ملائمة للتأمل و إعادة شحن البطاريات بعيدا عن ضجيج المدن.

فقد كانت مياه واد البارد إلى غاية سنوات الثمانينيات هي من تمون مدينة سطيف والمناطق المجاورة لها بمياه الشرب فهي عبارة عن مياه نقية وعذبة و ذات جودة عالية لا يزال يتذكرها الأشخاص المسنون بالمنطقة بكثير من الحنين و الشوق.

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مؤهلات عديدة للسياحة الجبلية

و قالت عائشة برحمون, امرأة سبعينية ملأت التجاعيد وجهها لكنها لا تزال تحافظ على روحها المرحة وكذا على وفائها للملاءة السوداء التي لطالما شكلت فخر وجمال النساء السطايفيات : " في تلك الفترة لم نكن بحاجة لشراء الماء المعدني لإرواء عطشنا بمياه نقية وصافية وخالية من جميع الشوائب".

و أضافت مع تنهيدة عميقة خرجت من صدرها : " لقد فقدت المياه اليوم الكثير من نقائها وأصبح لديها طعم غريب لذلك أصبحت تستعمل أكثر في غسل الملابس والأواني والأعمال المنزلية الأخرى".

فسكان المنطقة يدركون جيدا و يتفهمون بأن المنبع الوحيد لواد البارد أصبح لا يستوعب التوسع الهائل لمدينة سطيف وتضاعف احتياجات سكانها غير أنهم ما زالوا يحنون للمياه العذبة القادمة من أعالي جبال بابور.

و فيما يتعلق بموقع شلالات أولاد عياد فقد بذلت بلدية واد البارد بالرغم من إمكانياتها ومواردها المحدودة جهودا معتبرة من أجل تسهيل الوصول إلى المكان.

فقد تم تعبيد الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 137 (أ) و الموقع المذكور على مسافة 3 كلم كليا مما ساهم في إزالة مخاوف سائقي المركبات الذين لطالما ترددوا في استخدام هذا الطريق .

و بعين المكان, تمت تهيئة موقف للسيارات فيما قام شباب المنطقة بالاستثمار من خلال توفير خدمات للزوار على غرار مساحة صغيرة لإعداد الشواء و مقهى وكذا تهيئة شرفة مظللة مصنوعة من الخشب على ركائز متينة محمية بالخيزران حيث يحلو تذوق بعض الشواء أو ارتشاف شاي بالنعناع مع تأمل المكان.

و مما لا شك فيه أنه ينبغي الاهتمام أكثر وتثمين هذا المكان الرائع الملائم جدا للسياحة الجبلية إلا أنه على الرغم من النقائص المسجلة تظل شلالات أولاد عياد جذابة جدا.

و لقد أضفى جمالها العذري ومياهها النقية وقربها من سلسلة جبال بابور طابعا بريا على هذا الموقع , الذي قد يتأثر تفرده و تميزه بالبناءات الإسمنتية .

وبجعلها ملاذا سياحيا ومكانا للإلهام الفني والبحث الجامعي ( الثروتين النباتية و الحيوانية لجبال البابور استثنائية) مع الحفاظ عليها كملاذ صيفي أيضا "هي أفضل فكرة للارتقاء بشلالات أولاد عياد" ,حسب ما يراه هارون . ب ( 25 سنة) و هو أحد سكان المنطقة.

فبعد أن كان مشهورا بكونه مكان خطير يجازف بحياته من يمر به خلال سنوات التسعينات أصبح موقع أولاد عياد اليوم آمنا و يتوفر على جميع المؤهلات ليصبح إحدى الوجهات المفضلة لمحبي السياحة الجبلية .