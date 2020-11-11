ترقية التنمية بمناطق الظل بورقلة : تجسيد عدة مشاريع تنموية بمنطقة دزيوة النائية

ورقلة - أنجزت عدة مشاريع تنموية لفائدة سكان منطقة دزيوة النائية ( 180 كلم من بلدية العالية بدائرة الحجيرة) بولاية ورقلة، وذلك في إطار البرامج الموجهة لترقية التنمية بمناطق الظل وتحسين الإطار المعيشيلسكانها ، كما استفيد يوم الأربعاء لدى مصالح الولاية.

وجرى ضمن تلك العمليات التنموية التي رصد لها غلافا ماليا بقيمة تفوق 77 مليون دج إنجاز بئر أرتوازي بعمق 186 مترا وتجهيزه بالطاقة الشمسية ، وخزان مائي بسعة 50 متر مكعب، وشبكة من القنوات على مسافة 500 متر طولي بغرض تموين المواطنين بالمياه الصالحة للشرب ، مثلما أوضح نفس المصدر.

كما تم أيضا تزويد السكنات بالكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية ، ومد شبكة الإنارة العمومية التي تشتغل كذلك بهذا النوع من الطاقات المتجددة.

اقرأ أيضا : أدرار: مشاريع في شتى القطاعات لفائدة بلديات ومناطق الظل بدائرة أولف ...

وبالإضافة إلى ذلك فقد أنجزت إبتدائية من ثلاثة أقسام مع تجهيزها بالطاقة الشمسية ، وساحة لعب للأطفال وقاعة علاج للتكفل بالجانب الصحي لسكان منطقة دزيوة.

وأحصيت نحو 130 منطقة ظل بولاية ورقلة منتشرة عبر أقاليم البلديات الإحدى و العشرين ، حيث رصدت مبالغ مالية هامة للتكفل بالمشاريع ذات الأولوية و الإستجابة للإنشغالات الأكثر إلحاحا لسكان هذه المناطق المعزولة.

وتأتي المشاريع المرتبطة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب و الكهرباء و انجاز قاعات العلاج و فتح الطرقات لفك العزلة في صدارة تلك الأولويات، كما أشير إليه.