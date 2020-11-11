قسنطينة: ضرورة استخدام "مخطط المشروع النموذجي" لصياغة أمثل لمشاريع كابدال 

قسنطينة - أوصى يوم الثلاثاء المشاركون في لقاء عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد انعقد ببلدية الخروب (قسنطينة) بضرورة استخدام "مخطط المشروع النموذجي" من أجل صياغة أمثل لمشاريع التنمية المحلية في مجال الاقتصاد الاجتماعي التضامني المندرجة في إطار برنامج دعم قدرات الفاعلين المحليين (كابدال).

وأكد الخبير في التنمية الاقتصادية المحلية، عبد الكريم بوذراع من جامعة عبد الحميد مهري (قسنطينة2) خلال هذا اللقاء على أهمية "تطبيق مخطط المشروع النموذجي على المشاريع التي تقترحها جمعيات المجتمع المدني في إطار برنامج كابدال و ذلك من أجل تجسيد مشاريع تلبي احتياجات التنمية المحلية بشكل أفضل".

و أضاف السيد بوذراع أن هذا المخطط الذي يعتمد على "تحديد كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والمالية والبيئية لكل جماعة محلية'' سيمكن من إضفاء طابع الحوكمة المحلية المستمدة من التوجه الجديد للحكومة و الرامي إلى ترقية دور المجتمع المدني".

كما أشار الخبير في التنمية الاقتصادية أن هذا الإطار التقني سيساعد على ضمان ديمومة مداخيل مشاريع التنمية المحلية المقترحة.

وأفادت منشطة هذا اللقاء السيدة فريال سلهب في كلمتها أن هذه المبادرة التي شارك فيها رؤساء الجمعيات التي تم اختيار مشاريعهم ودمجها في حاضنة كابدال تهدف إلى التعريف بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي التضامني و إدراجها في مشاريع هذه الجمعيات.

وستستفيد هذه الجمعيات خلال مرحلة التمويل من "تكوين عملي" مدعوم بتقنيات بيداغوجية ومنهجية في مجال إدارة و تسيير المشاريع حسب ذات المتدخلة التي أشارت إلى أنه سيتم ضمان تكوين أفراد الجمعيات المبادرين بالمشاريع و ذلك في مجال التخطيط الإقليمي والرؤية الجمعوية والشراكة.

وتم خلال هذا اللقاء عرض ثلاثة (3) مشاريع نموذجية مستوحاة من "مخطط المشروع النموذجي" من قبل أصحابها المنتمين لجمعيات "أمل الحياة" و "مبادرة - مسعد" و "ريادة".

ويتعلق محتوى هذه المشاريع بالأفكار المبتكرة الهادفة بوجه الخصوص إلى الترويج للمنتج الفلاحي المحلي "الهرماس" (المشمش المجفف) وإنشاء ورشة حرفية لصنع القشابية من الصوف والجلد.

للإشارة، فإن برنامج الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية كابدال مسير من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية و مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر.

ويهدف برنامج كابدال إلى بناء قدرات الفاعلين المحليين وتعزيز الحوكمة المحلية المنسقة والشفافة و كذا تعزيز التماسك الاجتماعي بالإضافة إلى تنمية اقتصاد محلي متنوع.

للتذكير، فإن البلديات النموذجية المستفيدة ضمن برنامج كابدال هي بابار (خنشلة) و جانت (إليزي) و جميلة (سطيف) و الخروب (قسنطينة) و مسعد (الجلفة) و الغزوات (تلمسان) وأولاد بن عبد القادر (الشلف) وتيميمون (أدرار).