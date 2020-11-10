تلمسان: ترقب استلام الشطر الأول لمشروع ربط ميناء الغزوات بالطريق السيار شرق-غرب

تلمسان - يرتقب استلام الشطر الأول لمشروع ربط ميناء الغزوات (ولاية تلمسان) بالطريق السيار شرق-غرب نهاية العام الجاري، حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مديرية الأشغال العمومية.

وذكر رئيس مصلحة استغلال وصيانة الطرقات محمد علي دحمان لوأج أن المشروع يمتد على مسافة 41 كلم وقد تم انجاز الشطر الأول منه المتمثل في طريق مزدوج على مسافة 13 كلم انطلاقا من ميناء الغزوات نحو قرية "العسة" ببلدية ندرومة، مشيرا الى أن نسبة الأشغال تصل إلى 95 بالمائة ويرتقب استلامه أواخر ديسمبر المقبل.

ويتضمن هذا الشطر الذي رصد لإنجازه مبلغ 25 مليار دج من طرف ثلاث مؤسسات ما بين عمومية وخاصة و أجنبية 7 منشآت فنية من بينها 4 جسور كبرى طول إحداها يفوق 1 كلم حسب نفس المصدر.

وأضاف السيد علي دحمان أنه يرتقب الانطلاق في انجاز الشطر الثاني لهذا المشروع على مسافة 10 كلم مع بداية العام المقبل انطلاقا من قرية "العسة " نحو الطريق الوطني رقم 98 الرابط بين بلديتي تلمسان والغزوات وانجاز محول بقرية "سيدى موسى" لتسهيل عملية الولوج إلى الطريق السيار شرق غرب من هذه النقطة.

وسيسمح هذا المشروع بعد استكمال انجاز الشطر الثاني منه بتخفيف الضغط على الطريق الوطني رقم 98 لا سيما فيما يتعلق بالشاحنات المتوجهة أو القادمة من ميناء الغزوات وفق نفس المصدر.

ومن جهة أخرى، يرتقب مع بداية العام المقبل، حسب نفس المسؤول، استلام الشطر الأخير (16 كلم) من المشروع الجديد الخاص بإنجاز الطريق الساحلي الرابط بين بلديتي الغزوات ومرسى بن مهيدي على مسافة إجمالية مقدرة ب 59 كلم وكذا مشاريع إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 22 " س" بين بلديتي تلمسان وشتوان على مستوى محول بلدية عين الحوت والطريقين الولائيين رقم100 و109 الرابطين بين بلديات السواني وندرومة وباب العسة وجبالة على التوالي.

وسيتم كذلك خلال ذات الفترة استلام مشروع إنجاز ميناء الصيد ل"سيدنا يوشع" ببلدية دار يغمراسن والذي يشهد حاليا أشغال التهيئة الخارجية وانجاز نقاط بيع السمك وفق ذات المسؤول، موضحا أن نسب الأشغال بمختلف هذه المشاريع تفوق 90 من المائة.