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سكيكدة: فتح تحقيق في ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى القل

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 08:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرات
سكيكدة: فتح تحقيق في ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى القل

سكيكدة - فتحت مديرية الصحة و السكان لولاية سكيكدة تحقيقا بخصوص ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد-19  بمستشفى محمد نطور بالقل (غرب سكيكدة)، حسب ما علم مساء يوم الاثنين من مدير القطاع بالولاية، محي الدين تبر .

وأكد نفس المسؤول ل/وأج أن "إجراءات عقابية ستتخذ ضد أي مسؤول في حال تبين وجود تقصير تسبب في ندرة الأكسجين بهذه المصاحة الحساسة".

وجاء قرار فتح تحقيق في هذا الشأن على خلفية تحويل 13 مصابا بفيروس كورونا المستجد من مستشفى القل نحو مصلحة كوفيد-19  بمستشفى تمالوس بسبب نفاذ الأكسجين، حسب ما ذكره نفس المصدر.

وأضاف محي الدين تبر أن مصالح مديرية الصحة و السكان بحوزتها جدول يومي فيما يتعلق بوفرة الأكسجين عبر جميع مصالح كوفيد-19 وأن تزويد المرضى يتم بصفة "عادية ومنتظمة"، نافيا تلقيه أي إخطار من مدير مستشفى القل بانعدام الأكسجين من قبل.

وأشار إلى أنه فور تلقي مصالحه المعلومة تم إخطار والي الولاية الذي أمر بتوفير هذه المادة و ذلك في "أسرع وقت ممكن".

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سكيكدة: فتح تحقيق في ندرة الأكسجين بمصلحة كوفيد-19 بمستشفى القل
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 تشرين2/نوفمبر 2020 08:44     الفئـة : جهـوي     قراءة : 9 مرة   شارك

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