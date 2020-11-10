تيزي وزو: الصناعة التقليدية تبقى "عاملا هاما" في التنمية 

تيزي وزو - لا تزال الصناعة التقليدية تشكل في الوقت الراهن "عاملا هاما" في التنمية الاقتصادية المستدامة، حسبما أكده يوم الإثنين بتيزي وزو الأستاذ المحاضر بمعهد الآثار بجامعة مولود معمري ، آكلي إيخربان.

و قال ذات المتحدث الذي نشط محاضرة حول التراث التقليدي في إطار الصالون المنظم بمناسبة اليوم الوطني للصناعة التقليدية " لا نستطيع تنمية اقتصاد سليم و مستدام دون المرور عبر الصناعة التقليدية " معتبرا أن الصناعة التقليدية "كانت دائما تعد عاملا هاما في التنمية على مر العصور". منذ الحقبة الإغريقية- الرومانية " كانت الصناعة التقليدية في قلب التنمية و ما يصنع اليوم ما هو إلا تطوير تقني لما صنع من قبل ،فيما بقيت الرسومات و النتيجة نفسها".

ولدى تطرقه لقطاع السياحة الذي " يطور- كما قال- أحد أكبر الصناعات في العالم " أشار إلى أنه " لا يمكن الحديث عن الصناعة السياحية دون الحديث عن الصناعة التقليدية التي تشكل عنصرا هاما في تنمية الإمدادات السياحية ،و في خلق مناصب الشغل و الثروة و تساهم في جلب مجموع القطاعات".

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وأشار الأستاذ الجامعي خلال تدخله الى "الدور الأساسي" لإفريقيا الشمالية في تنمية الحرف و الصناعة التقليدية بمختلف أشكالها ، متأسفا لعدم " إيلاء هذه الصناعة الإهتمام اللازم".

ويتواصل هذا الصالون الذي نظمته جمعية تيقمي الثقافية بالتعاون مع المجلس الشعبي الوطني و المديرية المحلية للثقافة و دار الثقافة مولود معمري، إلى غاية الخميس المقبل بتنظيم معرض و عدة نشاطات أخرى.