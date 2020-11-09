بشار : نحو مائة مشارك في البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس

بشار - يشارك 98 متنافسا من كلا الجنسين يتوزعون على 16 فريقا يمثلون مختلف النواحي العسكرية وقيادات ووحدات الجيش الوطني الشعبي في البطولة الوطنية العسكرية للرمي بالمسدس التي انطلقت يوم الاثنين ببشار.

وتجري وقائع هذه البطولة التي تتواصل فعالياتها إلى غاية يوم الخميس المقبل بحقل الرمي ''ثنية الحلفة'' التابع للمركب الرياضي الجهوي للناحية العسكرية الثالثة في منافسات الرمي السريع والرمي بالدقة, في فئتي الفردي وحسب الفرق.

وفي كلمته الإفتتاحية التي ألقاها نيابة عن قائد الناحية العسكرية الثالثة, أكد العميد بوساحة عبد الغني, رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة, أن "الجيش الوطني الشعبي قد سخر وسائل هامة لهذا النوع من التظاهرات الرياضية التي تندرج في إطار المساعي الرامية إلى ترقية وتطوير القدرات البدنية للفرد العسكري في مختلف التخصصات".

من جانبه, أوضح رئيس المصلحة الجهوية للرياضات العسكرية بذات الناحية, العقيد منير بوزايدي, أن "هذه المنافسة تندرج في إطار تطبيق برنامج نشاطات الرياضة العسكرية لموسم 2020 /2021 الذي صادق عليه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق السعيد شنقريحة".