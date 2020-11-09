تمديد الحجر الصحي : ولاية الجزائر تعلن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية السابقة "

الجزائر - أعلنت ولاية الجزائر يوم الاثنين عن إلغاء رخص التنقل الاستثنائية الصادرة سابقا عن مصالحها لفائدة كافة الهيئات العمومية والخاصة وسيتم استبدالها ب "نموذج تراخيص جديدة" وذلك بعد تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي لفترة خمسة عشر يوما (15) إضافية في اطار تدابير تسيير الوضع الصحي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الولاية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه بعد تكييف مواقيت الحجر الجزئي المنزلي عبر كافة اقليم ولاية الجزائر ليصبح من الساعة الثامنة (20 سا : 00 د) مساء الى الساعة الخامسة (05 سا : 00 د) من صباح اليوم الموالي وذلك لمدة 15 يوما ابتداء من 10 نوفمبر الجاري, "ينهي الوالي الى علم كافة الهيئات العمومية والخاصة والأشخاص الحاصلين على رخص تنقل استثنائية صادرة عن مصالح ولاية الجزائر او المقاطعات الإدارية التابعة لها, أن هذه التراخيص قد ألغيت وسيتم استبدالها بنموذج تراخيص جديدة".

وأشار المصدر إلى قرار "تعليق نشاط النقل الحضري الجماعي للأشخاص بما فيه العمومي والخاص خلال ايام العطل الأسبوعية على مستوى كافة إقليم ولاية الجزائر مع التأكيد على أن النقل الجماعي للأشخاص من و الى ولاية الجزائر يبقى ممنوعا وأن أية مخالفة لهذا الاجراء سيعرض صاحبها للعقوبات القانونية المنصوص عليها".

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وذكر ذات المصدر أنه سيتم "غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كافة اقليم ولاية الجزائر في حين أنه وبالنسبة للأسواق الأسبوعية فسيتم تطبيق برنامج رقابة صارم من طرف المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى تطبيق التدابير الوقائية المتعلقة بهذا الوباء". كما شدد البيان على" الغلق الفوري لأي سوق أسبوعي تثبت الجهات الرقابية مخالفته لهذه البروتوكولات".

وأفاد البيان من جهة ثانية ب"غلق كافة الحدائق العمومية, فضاءات الترفيه والاستجمام الواقعة بإقليم ولاية الجزائر, تمديد العمل بالإجراء الذي يحضر أي نوع من أنواع تجمعات الأشخاص, التجمعات العائلية, حفلات الزواج والختان والولائم وكذا التجمعات على مستوى المقابر, بحيث سيتم اتخاذ مخالفات ردعية ضد أصحاب الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات".

وفي ذات الاطار, أكد الوالي أنه سيتم تعزيز نظام الرقابة على مدى تطبيق البروتوكولات الصحية والوقائية المرتبطة بهذا الوباء من خلال جملة من الاجراءات ذات الصلة على غرار "تعزيز مراقبة مدى تطبيق البروتوكول الصحي على مستوى المساجد و الزامية سحب أصحاب المقاهي والمطاعم للطاولات والكراسي سواء بداخلها أو خارجها وكذا تعزيز الرقابة وتفقد المتاجر وغيرها من الانشطة التجارية والخدماتية المستقطبة للجماهير بغرض السهر على تطبيق الجيد للتدابير الوقائية, مع الغلق الإداري للمحلات التي يعاين بها اهمال التدابير".