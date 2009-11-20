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بسكرة : 5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي عقبة

  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 14:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرات

بسكرة- أصدرت محكمة أولاد جلال ببسكرة، حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع الأمر بالإيداع من الجلسة في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية سيدي عقبة (م.ر) بذات الولاية لتورطه في قضية فساد، حسب ما علمته وأج يوم الاثنين من مصدر قضائي.

و أوضح ذات المصدر بأن المعني متابع في قضية تتعلق بجنحة "استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة".

كما أدانت ذات المحكمة، حسب ذات المصدر، شخصا آخرا "يعمل تاجرا" متورطا في ذات القضية بالسجن النافذ لمدة سنتين.

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جدير بالذكر، أن محكمة أولاد جلال كانت قد أصدرت في الشهر المنصرم حكما بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع الإيداع الفوري في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية لوطاية الذي تمت متابعته في قضية تتعلق ب"الفساد و سوء استغلال الوظيفة".

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بسكرة : 5 سنوات سجنا نافذا في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي عقبة
  أدرج يـوم : الإثنين, 09 تشرين2/نوفمبر 2020 14:50     الفئـة : جهـوي     قراءة : 20 مرة   شارك

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